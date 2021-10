Morning meeting AOF France / Europe - Début de semaine incertain

(AOF) - Les marchés actions européens devraient être tiraillés à l'ouverture entre la clôture franchement positive de Wall Street vendredi dernier et la fin de séance difficile en Asie ce matin. Le titre du promoteur chinois Evergrande, qui défraie la chronique depuis plusieurs semaines, a été suspendu aujourd'hui à la Bourse de Hong Kong dans l'attente d'une annonce "majeure". Selon la presse, le géant aux pieds d'argile pourrait céder cinq milliards d'actifs. Au chapitre économique, la journée s'annonce calme. Sur le front des valeurs, Auchan a réfuté toute cession du groupe à Carrefour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

CGG

CGG a finalisé la vente précédemment annoncée de l'activité GeoSoftware de CGG à Topicus.com et Vela Software pour une contrepartie totale en espèces de 95 millions de dollars (sous réserve de certains ajustements de clôture habituels). Cette transaction est entrée en vigueur le 1er octobre 2021.

Argan

Au 3ème trimestre 2021, Argan a enregistré des revenus locatifs de 40,8 millions d’euros, en progression de 12% par rapport au 3ème trimestre 2020. Sur les neufs premiers mois de son exercice, la foncière française spécialisée en développement et location d’entrepôts Premium a ainsi enregistré des revenus locatifs de 117 millions d’euros, en croissance de 10% sur un an. « Cette forte croissance de 10% des revenus locatifs s’explique par l’effet année pleine des livraisons de 2020 ainsi que par les loyers générés par les développements livrés depuis le début de l’année », a expliqué Argan.

Vinci

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de rachat d’actions, Vinci a signé vendredi une convention d’achat d’actions avec un prestataire de service d’investissement. Aux termes de cette convention, le prestataire de service d’investissement vendra à Vinci, au plus tard à l’échéance du 25 octobre 2021, une certaine quantité d’actions Vinci, dans la limite de 200 millions d’euros, à un prix moyen par action déterminé sur la base des cours de marché constatés pendant toute la durée de la convention, avec une décote garantie.

Eurofins Scientific

Le tribunal de district du Delaware a statué que le brevet invoqué dans le cas de la contrefaçon de brevet par CareDx à l'encontre d'Eurofins Viracor est invalide. Eurofins Viracor se réjouit que le tribunal a validé ses arguments et rendu un jugement en sa faveur, face à cette contestation affectant les outils de diagnostic critiques de gestion du risque de rejet d'organe, fabriqués par la société.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice Sentix du sentiment des investisseurs pour la zone euro en octobre est attendu à 10h30. La réunion de l'Eurogroupe débutera à midi.

Aux Etats-Unis, les investisseurs se contenteront des commandes à l'industrie en août à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,04% à 1,1599 dollar.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes ont fini dans le rouge ce vendredi, dans un climat toujours empli d’inquiétudes, notamment concernant les tensions inflationnistes et l’impact sur la croissance des goulots d’étranglements sur les chaînes d’approvisionnement. Pour autant, une bonne salve de statistiques américaines (notamment les dépenses des ménages et la confiance des consommateurs) a permis aux indices de clôturer loin de leurs plus bas du jour. Au son de la cloche, le CAC a cédé 0,04% à 6 517,69 points et l’EuroStoxx50, -0,35% à 4 033,87 points. Sur la semaine, ces indices perdent 2,13% et 3,01%.

Vendredi à Wall Street

Indécis à l'ouverture, Wall Street a finalement clôturé sur une franche hausse. Les investisseurs ont profité de la récente faiblesse du marché pour racheter à bon compte. Les données économiques du jour étaient globalement favorables, notamment la consommation des ménages et l'activité dans le secteur manufacturier. Autre bonne nouvelle, l'annonce par Merck des bons résultats de son traitement expérimental par voie orale contre le Covid-19. Le Dow Jones a gagné 1,43% à 34 326,46 points et le Nasdaq, 0,82% à 14 566,7 points. Sur la semaine, le Dow Jones cède 1,56% (-2;69% pour le Nasdaq).