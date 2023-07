Morning meeting AOF France / Europe - Début de semaine en léger repli : le PIB chinois déçoit

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère baisse alors que la croissance chinoise a déçu. La Chine a enregistré une croissance annuelle de 6,3% au deuxième trimestre, enregistrant une accélération plus faible que prévu (+7,3%) après une hausse de 4,5% du PIB au premier trimestre. A Paris, les investisseurs ont pris connaissance de l’abandon du projet de reprise de Casino par trio Zouari-Niel-Pigasse et du placement de Danone Russie sous administration externe temporaire par les autorités russes.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Exail

Exail a annoncé une nouvelle commande pour son drone de surface autonome DriX auprès d'un leader mondial des services d'opérations en mer basé aux États-Unis. Cet acteur civil renforce ses capacités opérationnelles afin de répondre au nombre croissant de projets offshore en cours et à venir, tels que les champs éoliens en mer. " Cette vente témoigne en outre des synergies entre les activités de Exail, puisque ce client de premier plan utilise déjà des systèmes de navigation et de positionnement du groupe ", se félicite la société.

Casino

Le trio Zouari-Niel-Pigasse regroupé dans 3F a indiqué dimanche ne pas avoir déposé d’offre de reprise de Casino, refusant de participer à un " process biais ", estimant que le distributeur a déjà choisi son repreneur. Selon Reuters, il regrette notamment que Casino n'a pas transmis les informations demandées sur " la projection des besoins de liquidité et de résultat d'ici la fin de l'année, (...) sur les résultats de Cdiscount au deuxième trimestre, comme sur l'ensemble des engagements hors bilan qui pèsent sur le groupe ".

Danone

Danone a pris acte du décret des autorités russes qui vise à placer Danone Russie sous administration externe temporaire par les autorités russes. Le groupe d'agroalimentaire étudie actuellement la situation. Le 14 octobre 2022, Danone a lancé un processus de transfert du contrôle de ses activités EDP en Russie, qui progressait de manière conforme au calendrier prévu. Danone " se prépare à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses droits en tant qu’actionnaire de Danone Russie ", et " pour assurer la continuité des opérations de l’entreprise ".

Vallourec

Vallourec a annoncé jeudi soir dernier que les résultats du deuxième trimestre 2023 sont susceptibles d'être supérieurs à ses attentes. Sur ce deuxième trimestre, Vallourec anticipe désormais pour le deuxième trimestre 2023 un RBE autour de 370 millions d'euros. Le groupe vise également une génération de trésorerie globale autour de 110 millions d'euros. Vallourec anticipe que la dette nette du groupe à fin juin 2023 s'établira autour de 870 millions d'euros, contre 1 milliard d'euros à la fin du premier trimestre 2023. En Bourse, son titre a clôturé vendredi dans le positif : +1,85%.

Les chiffres macroéconomiques

Ce matin, l'euro recule de 0,23% à 1,1224 dollar.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé à l'équilibre après la publication cet après-midi des résultats des banques américaines. JPMorgan et Wells Fargo sont dans le vert à Wall Street après avoir dégagé des bénéfices trimestriels en hausse. En revanche, Citigroup recule suite à une chute de son bénéfice. Vallourec est dans le positif au SBF 120 et au SRD après le relèvement de ses perspectives financières 2023. Ericsson a chuté après des résultats décevants au deuxième trimestre 2023. Le CAC 40 a grappillé 0,06% à 7 374,54 points et l'Eurostoxx a progressé de 0,24% à 4 402,31 points.

Vendredi à Wall Street

Les indices américains ont fini en ordre dispersé en dépit de la publication des résultats solides des banques américaines. Si Citigroup a vu son bénéfice net reculer fortement au second trimestre, sur la même période, Wells Fargo et JP Morgan ont dégagé des bénéfices en hausse. Après avoir reculé mercredi et jeudi, les taux longs se sont retendus : +6,4 points de base à 3,83% pour le 10 ans. Le Dow Jones a gagné 0,33% à 34 509,03 points tandis que le Nasdaq Composite a cédé 0,18% à 14 113,70 points. Ils ont progressé de respectivement 2,3% et 3,3% sur la semaine grâce à l'inflation, mercredi.