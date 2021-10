Morning meeting AOF France / Europe - Début de semaine dans le vert

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en hausse à l'ouverture dans le sillage de la clôture globalement positive des places asiatiques. Les investisseurs sont rassurés par les propos tenus vendredi soir par Jerome Powell. Le président de la Fed a estimé qu'il n'était pas du tout temps de relever les taux d'intérêt. Ce week-end, le président d'Evergrande a assuré qu'il paierait un coupon vendredi et que l'activité du promoteur repartait fort. Au chapitre des résultats, HSBC a dévoilé ce matin des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et annoncé un programme de rachat d'actions.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Solutions 30

Solutions 30 a acquis la clientèle et certains actifs de la société Mono Consultants. Avec cette opération, Solutions 30 relance sa politique de croissance externe et affirme ses ambitions sur le marché britannique, en renforçant son maillage territorial et son portefeuille clients dans le domaine des réseaux de télécommunications mobiles. Acteur majeur d'un marché britannique très fragmenté, Mono a réalisé un chiffre d'affaires de 41,5 millions de livres (49 millions d'euros) au titre de l'exercice clos le 31 août 2020.

Séché Environnement

Séché Environnement a publié un chiffre d’affaires contributif de 183,4 millions d'euros au troisième trimestre 2021, en progression de 14,1% par rapport à la même période de 2020. Sur 9 mois, il s’établit à 538,1 millions d'euros, marquant une hausse de 16,9%. Les tendances des 9 premiers mois de l’exercice confortent les attentes de Séché pour l’exercice en cours avec un chiffre d’affaires contributif 2021 qui devrait se rapprocher de 750 millions d'euros à périmètre constant et y compris TGAP (pour un montant attendu de 45 millions d'euros environ).

Klépierre

La lumière au bout du tunnel ? Dans un contexte de reprise de l’activité, Klépierre vise désormais un cash-flow net courant d’au moins 2 euros par action en 2021. Cela représente une hausse de 11 % par rapport à sa précédente cible. Si ce nouvel objectif reste conditionné à l’absence de restriction sanitaire forte d’ici la fin de l’année, les investisseurs ont bien reçu le message. La foncière spécialisée dans les centres commerciaux a bondi vendredi de 7,77% à 20,59 euros sur la place de Paris, signant ainsi la plus forte progression du SBF 120.

L'Oréal

Après LVMH et Hermès, c'était au tour de L'Oréal d'impressionner en fin de semaine dernière. Plus forte hausse du CAC 40 vendredi, le numéro un mondial des cosmétiques a bondi de 5,08% à 388,05 euros dans le sillage de ventes trimestrielles nettement supérieures aux attentes du marché. Au troisième trimestre, le groupe familial a réalisé un chiffre d'affaires de près de 8 milliards d'euros, en progression de 13,6%, dont 13,1% en données comparables. Le consensus tablait sur une hausse de 8,4% en données comparables.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice IFO du climat des affaires en octobre est attendu à 10h en Allemagne.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,2% à 1,1655 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont terminé la semaine sur une note positive, soutenus par les résultats des entreprises et une bonne nouvelle dans le dossier Evergrande. Le promoteur immobilier chinois en difficulté a récemment effectué le versement d'un coupon, évitant pour l'instant un défaut. La bonne performance opérationnelle des sociétés a été l’autre moteur de la hausse. A Paris, celles de L’Oréal et Rémy Cointreau ont été saluées. Le CAC 40 a gagné 0,71% à 6 733,69 points, lui permettant d'afficher une progression hebdomadaire de 0,09%. L'EuroStoxx50 a progressé de 0,85% à 4 190,89 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont marqué en pas. Les valeurs Internet ont été particulièrement affectées par les prévisions moroses de Snapchat. Le groupe a été pénalisé par l’iOS 14 d’Apple, qui restreint la personnalisation des campagnes marketing. En conséquence, le secteur des réseaux sociaux a été particulièrement être malmené. Sinon, Intel a chuté de 11,7% après l'annonce de prévisions décevantes. Le Dow Jones a grappillé 0,21% à 35 677,02,points. Le Nasdaq Composite a perdu, lui, 0,82% à 15 090,2 points.