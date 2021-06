Morning meeting AOF France / Europe - Début de semaine calme en perspective

(AOF) - Les principaux marchés actions européens pourraient débuter la semaine sur une note étale. Les investisseurs continuent de s'interroger sur les conséquences d'une accélération de l'inflation aux Etats-Unis et en Europe. Ils continuent de redouter un durcissement plus rapide que prévu des politiques monétaires. Pourtant, la Fed et la BCE ne cessent de répéter qu'un tel virage n'est pas au programme. Dans ce cadre, vendredi dernier, l'amélioration plus modérée qu'attendu du marché de l'emploi américain a rassuré dans l'attente, ce jeudi, de l'indice des prix à la consommation US de mai.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe un doji, petite bougie quasiment sans corps avec ici une mèche basse. Cela traduit un équilibre entre acheteurs et vendeurs ou un relatif désintérêt de leur part en fin de semaine. Le volume est resté très bas à seulement 2,4 milliards d'euros. L'indice français a donc fini la semaine au plus haut, validant ainsi la tendance haussière actuelle. Elle devrait se poursuivre en direction de la résistance à 6 590 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

PHARNEXT

Pharnext annonce le lancement d'un programme de financement par obligations convertibles d'un montant nominal maximum brut de 81 millions d'euros pour augmenter sa trésorerie et poursuivre le financement de son étude clinique pivot de Phase III de PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A).

AIR LIQUIDE

Air Liquide et PAO Severstal, un des principaux producteurs d'acier, ont signé un nouveau contrat de long terme pour la fourniture d'oxygène au site de Severstal CherMK en Russie. Le groupe français investira autour de 60 millions d'euros dans la construction d'une unité de séparation des gaz de l'air (ASU) de dernière génération sur ce site, un des principaux sites de production d'oxygène en Europe continentale, où il détient déjà trois autres ASU. Dotée d'une plus grande efficience énergétique, cette nouvelle unité améliorera l'empreinte environnementale du site.

EURONEXT

Euronext a annoncé avoir finalisé la vente d'Oslo Market Solutions (OMS) à Infront, l'un des principaux fournisseurs européens de solutions pour les marchés financiers. OMS est un fournisseur de solutions pour les données de marché, les relations avec les investisseurs, les portefeuilles et les négociations dans la région nordique et a été acquis en 2019 dans le cadre du rachat d'Oslo Børs VPS. OMS a généré environ 3,3 millions d'euros de revenus en 2020.

VIVENDI

Vivendi a cédé vendredi 0,27% à 29,17 euros par action à la bourse de Paris. Le groupe de Vincent Bolloré a confirmé ce matin des informations révélées hier soir par le Wall Street Journal, selon lesquelles il serait en discussions avec Pershing Square Tontine Holdings, le SPAC (Special Purpose Acquisition Company) du milliardaire américain Bill Ackman, pour lui céder 10% du capital d'Universal Music Group (UMG). Cette opération serait réalisée sur une base de valeur d'entreprise de 35 milliards d'euros pour 100 % d'UMG BV, précise le communiqué de Vivendi.

Les chiffres macroéconomiques

Les commandes à l'industrie en Allemagne en avril ont reculé de 0,2%. Les économistes tablaient sur une hausse de 1% après +3,9% en mars.

Les investisseurs se contenteront aujourd'hui de l'indice Sentix du sentiment des investisseurs en zone euro, à 10h30.

Vers 8h30, l'euro abandonne 0,04% à 1,2163 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés européens ont fini la semaine en légère hausse, le rapport sur l'emploi en mai ayant été jugé satisfaisant. Si le marché du travail s'améliore, il ne se fait pas à un rythme qui inciterait la Réserve fédérale à se dépêcher de réduire son soutien à l'économie. Pour preuve, les rendements des obligations d'Etat à 10 ans se sont détendus en Europe, mais surtout aux Etats-Unis. Les valeurs technologiques ont ainsi pu soutenir les Bourses. L'indice CAC 40 a clôturé sur une progression de 0,12% à 6 515,66 points et l'EuroStoxx50 a grimpé de 0,26%.

Vendredi à Wall Street

Vendredi, Wall Street a clôturé dans le vert. Les investisseurs sont rassurés par le rythme de l'amélioration du marché du travail aux Etats-Unis. L'emploi continue de se redresser, ce qui est une bonne nouvelle, mais moins fortement que prévu par le consensus, ce qui est une autre bonne nouvelle. Un rebond trop rapide de l'emploi, synonyme de surchauffe de l'économie, pourrait en effet conduire la Fed à accélérer le calendrier de son resserrement monétaire. Le Dow Jones a gagné 0,52% à 34 756,39 points. Le Nasdaq a progressé de 1,47% à 13 814,49 points dans le sillage de la baisse des taux.