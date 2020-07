Morning meeting AOF France / Europe - Début de séance sans conviction

(AOF) - Les principaux indices actions européens pourraient marquer le pas à l'ouverture. Une prudence motivée en premier lieu par la résurgence de la pandémie aux Etats-Unis où les nouveaux cas se multiplient, obligeant certains Etats à renforcer leurs mesures de distanciation physique. De plus, Wall Street est fermé aujourd'hui en raison de la fête nationale. Au chapitre économique, les investisseurs réagiront aux indices PMI composite et des services pour le mois de juin. Ils devraient être bons dans le sillage du manufacturier. Sur le plan des valeurs, les informations sont rares.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une grande bougie blanche avec une clôture forte, dans des volumes en progression à 4 milliards d'euros. L'indice CAC 40 tente de sortir par le haut de son intervalle de consolidation : il a réalisé sa plus forte clôture depuis le 10 juin. Pour confirmer cette nouvelle hausse, une seconde bougie blanche doit être formée aujourd'hui : cela permettrait d'anticiper la formation de nouveaux plus hauts.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

SOITEC

Le directeur financier de Soitec, Sébastien Rouge, a démissionné pour raisons personnelles. Ce départ sera effectif fin juillet. Léa Alzingre, en charge jusqu'à présent de la finance Corporate de Soitec, est nommée senior director and acting CFO.

ATR

En réponse à la crise du Covid-19, ATR, une coentreprise à parts égales entre Airbus et Leonardo, a annoncé un plan de redimensionnement de son organisation. Ce dernier devrait toucher 204 emplois, dont 186 en France. « Le processus d'information et de consultation des partenaires sociaux a commencé en vue de la conclusion d'accords, dont la mise en place est prévue d'ici l'automne 2020 », a expliqué le constructeur d'avions régionaux.

TFF

TFF a acquis deux nouvelles sociétés dans le secteur du vin. Le spécialiste français de tonneaux pour le vin et le whisky a acquis 80 % de la merranderie (qui fabrique du bois fendu en planches) Bernard Gauthier et de la tonnellerie Gauthier Frères. Implantées dans le département du Cher à proximité immédiate des forêts du Centre de la France et au coeur des vignobles du bassin de la Loire, ces deux sociétés très étroitement liées, continueront à être dirigées par la famille fondatrice, Guillaume et Fabien Gauthier qui demeurent actionnaires à hauteur de 20%.

VOGO

Vogo a annoncé son intégration dans l'indice Tech 40 moins de deux ans après son introduction en Bourse. Lancé en 2015 par Euronext, cet indice distingue 40 sociétés du secteur Tech sur la base de critères économiques, financiers et boursiers parmi un panel de près de 300 PME cotées sur les marchés d'Euronext à Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne et Paris et opérant dans les sciences de la vie, les éco-industries ou le secteur des TMT (Technologies, Médias et Télécommunications).

Les chiffres macroéconomiques

L'indice des directeurs d'achat composite en juin en France est attendu à 9h50. Celui de l'Allemagne, à 9h55 et celui de la zone euro, à 10h.

Wall Street est fermé en raison de la fête nationale.

Vers 8h30, l'euro recule de 0,04% à 1,1235 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont largement fini dans le vert ce jeudi. Bien orientés dans la matinée, ils n'ont ensuite cessé de d'accroître leurs gains après la publication des chiffres de l'emploi américain. Le pays de l'Oncle Sam a en effet enregistré 4,8 millions de créations d'emplois, bien plus que les 3 millions espérés, reléguant les inquiétudes sur le covid-19 loin derrière. En Europe, les banques ont flambé, la BCE ayant clarifié sa doctrine sur les fusions bancaires en zone euro. A la clôture, le CAC 40 s'est adjugé 2,49% à 5 049,38 points, et l'EuroStoxx50 a pris 2,81% à 3 319,16 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a réduit ses gains en fin de séance après l'annonce d'un nombre record de contamination aux Etats-Unis. Les investisseurs ont cependant salué la publication d'une création de 4,8 millions d'emplois en juin dans le pays, largement au-delà de l'attente des analystes. Record aussi pour l'indice Nasdaq (10 310,36 points) en début de séance et pour le constructeur automobile Tesla (1 228 dollars) après l'annonce de ses livraisons de véhicules au deuxième trimestre. L'indice Dow Jones a gagné 0,36% à 25 827,36 points et le Nasdaq Composite 0,52% à 10 207,63 points.