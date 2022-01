Morning meeting AOF France / Europe - Début de séance prudent

(AOF) - Les marchés actions européens ont débuté la séance en territoire positif avant que certains indices, dont le Cac 40, ne basculent dans le rouge. Ce matin, Christine Lagarde a estimé que l'inflation devrait se stabiliser puis baisser cette année. Les indices actions réagissent également au nouvel assouplissement monétaire de la banque centrale en Chine. Vers 9h30, le CAC 40 cède 0,27% à 7 153,6 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alstom

Le niveau de prises de commandes d'Alstom pour les neufs premiers mois de 2021/2022 a atteint 14,3 milliards d'euros en hausse de 47% comparé au proforma de l'année dernière, avec une prise de commandes solide au troisième trimestre de 4,6 milliards d'euros et un carnet de commandes soutenu à 77,8 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires des neufs premiers mois a atteint 11,4 milliards, en hausse de 11% comparé au proforma de l'année dernière, en ligne avec la trajectoire de croissance annoncée.

Virbac

Virbac a levé le voile sur son chiffre d'affaires annuel 2021: celui-ci ressort à 1,06 milliard d'euros, contre 934,2 millions un an plus tôt, soit une hausse globale de 17,4% hors Sentinel (+13,9% à périmètre réel) par rapport à 2020. Hors impact défavorable des taux de change, le chiffre d’affaires est en progression de 18,4% hors Sentinel (+14,9% à périmètre réel). Toutes les zones sont annoncées en croissance organique à deux chiffres sur l’année, reflet de la dynamique du secteur et d’une très belle exécution du plan stratégique, se félicite le spécialiste de la santé animale.

Axway Software

Si Axway est en mesure de confirmer son objectif 2021 de rentabilité prévoyant un taux de marge opérationnelle d’activité représentant au moins 11 % de son chiffre d’affaires, la société annonce que ce dernier ne connaitra pas la croissance organique attendue. Alors que l’entreprise anticipait une croissance organique de son chiffre d’affaires comprise 2 et 4 % en 2021, les premières estimations, à ce stade non finalisées et non auditées, laissent apparaitre un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 285,5 millions d'euros en baisse organique d’environ 2,7 %.

Valneva

Valneva a annoncé les résultats d’une étude préliminaire menée en laboratoire qui démontre que les anticorps provenant du sérum de personnes vaccinées avec trois doses du candidat vaccin inactivé de Valneva contre la Covid-19, VLA2001, neutralisaient le variant Omicron. Le sérum de 30 participants à l'essai de phase 1/2, VLA2001-201, a été utilisé dans un test à pseudo-virus visant à évaluer la neutralisation du virus historique du SARS-CoV-2 ainsi que celle des variants Delta et Omicron.

Les chiffres macroéconomiques

La version définitive de l'Inflation en décembre pour la zone euro est attendue à 11h.

Aux États-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en janvier sont attendus à 14h30. Les ventes de logements anciens en novembre sont attendues à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,26% à 1,1366

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé dans le vert, portés par de bons résultats d'entreprises de part et d'autre de l'Atlantique. En particulier, Richemont et Burberry ont porté le secteur du luxe au firmament, alors que, dans le même temps, les inquiétudes sur une possible remontée des taux de la Fed dès le mois de mars soutenaient les marchés obligataires: le rendement du 10 allemand est même repassé temporairement en territoire positif pour la première fois depuis 2019. Mais à la clôture, le CAC 40 a gagné 0,55% à 7 172,98 points, et l'Euro Stoxx 50, 0,1% à 4 262,10 points.

Hier à Wall Street

En hausse à l'ouverture, Wall Street s'est retourné à la baisse malgré la légère détente du rendement du Bon du Trésor américain à dix ans. Après avoir atteint 1,9%, soit un nouveau plus haut depuis fin décembre 2019, il a reculé de 3,8 points de base à 1,839%. Pour autant, les investisseurs continuent de s'inquiéter d'un durcissement trop brutal de la politique monétaire de la Fed. Les valeurs technologiques et de croissance sont les plus exposées. Morgan Stanley en revanche a tiré son épingle du jeu.. Le Dow Jones a cédé 0,56% à 35 911,81 points. Le Nasdaq Composite a perdu 1,15%.