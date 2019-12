Morning meeting AOF France / Europe - Début de séance dans le vert en perspective

(AOF) - Les principaux marchés actions européens devraient poursuivre leur progression dans le sillage de Wall Street et des places asiatiques. Au Japon, le Nikkei a gagné ce mardi 0,47%. Les investisseurs continuent de se réjouir de l'accord commercial partiel signé entre les Etats-Unis et la Chine. Au chapitre économique, ils réagiront cet après-midi à la production industrielle américaine du mois de novembre. Sur le front des valeurs, le conseil de surveillance de Fiat Chrysler doit se réunir cet après-midi pour évoquer le possible rapprochement avec PSA, révèle Reuters.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe la formation d'une grande bougie blanche avec une clôture à proximité de la résistance à 6006 points. Les acheteurs sont revenus en force sur le marché et ont permis la formation d'un nouveau plus haut annuel. Le bas de la bougie noire de vendredi joue maintenant le rôle de soutien dans cette tendance haussière particulièrement robuste et soutenue par des marchés américains au firmament.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

SECHE ENVIRONNEMENT

Séché Environnement a confirmé ses objectifs 2019 et 2020 et tracé sa trajectoire économique et financière à horizon 2022 lors d'une réunion investisseurs. Pour l'exercice en cours, le chiffre d'affaires contributif est attendu entre 670 et 690 millions d'euros pour un EBE compris entre 130 et 135 millions, malgré les éléments non récurrents affectant la rentabilité au second semestre (" revamping " Salaise 2, arrêt Triadis Rouen ...).

ACCOR

A la suite du rachat de 7,5% de son capital pour 850 millions d'euros au cours des 18 derniers mois, Accor a annoncé lundi soir un retour aux actionnaires de 1 milliard d'euros, qui sera réalisé dans les 24 prochains mois. Ce montant inclut environ 300 millions d'euros de rachat d'actions pour finaliser le programme lancé en 2018. Les termes et les modalités seront détaillés au cours de la présentation des résultats annuels du 20 février 2020.

DERICHEBOURG

La SPL Anjou Trivalor a confié à Derichebourg Environnement la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance du futur centre de tri de Saint Barthélemy d'Anjou situé à proximité d'Angers. Ce centre de tri traitera les déchets ménagers issus des collectes sélectives de 600 000 habitants, soit 289 communes du Maine et Loire. D'un montant total de 48 millions d'euros et d'une durée de 8 ans (dont 2 ans de travaux), ce contrat prévoit la construction et l'exploitation d'un site dont la capacité de traitement sera de 35 000 tonnes par an.

IMPLANET

Implanet annonce que son conseil d'administration a décidé de mettre en œuvre le regroupement des actions par voie d'échange de 40 actions existantes contre 1 action nouvelle, conformément à l'autorisation donnée par les actionnaires de la société lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2019. Les opérations de regroupement d'actions de la société débuteront le jeudi 2 janvier 2020. « Cet ajustement technique est purement arithmétique et sans impact sur la valeur des titres Implanet détenus en portefeuille par les actionnaires », précise Implanet.

Les chiffres macroéconomiques

La balance commerciale de la zone euro en octobre est attendue à 11h.

Aux Etats-Unis, les mises en chantier et permis de construire en novembre seront dévoilés à 14h30, la production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production, à 15h15.

Vers 8h30, l'euro abandonne 0,02% à 1,1142 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont débuté la semaine dans le vert, toujours portées par la conclusion d'un accord commercial de « phase 1 » entre les Etats-Unis et la Chine, ainsi que par la réduction de l'incertitude entourant le Brexit. Même si aucune date de signature officielle n'est encore fixée, Robert Lighthizer a assuré que l'accord sino-américain était « totalement acquis ». Côté statistique, les PMI flash de décembre montrent que la croissance de l'activité demeure faible en zone euro. Au final, le CAC 40 a pris 1,23 % à 5 991,66 points et l'EuroStoxx50 a avancé de 1,17 % à 3 774,89 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en hausse lundi. Le Dow Jones a battu un nouveau record historique en séance à 28 337,49 points. Idem pour le Nasdaq avec un plus haut de 8 833,45 points. Les investisseurs ont salué les bonnes nouvelles sur le front de la guerre commerciale. Même si aucune date de signature officielle d'un accord partiel, "dit de phase 1" n'est encore fixée, Robert Lighthizer, le représentant au Commerce des Etats-Unis, a assuré ce week-end que cet accord préliminaire était "totalement acquis". Le Dow Jones a gagné 0,36% à 28 235,89 points, le Nasdaq, 0,91%.