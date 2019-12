Morning meeting AOF France / Europe - Dans le vert grâce au commerce

(AOF) - Les principaux marchés actions européens devraient débuter la séance dans le vert malgré le repli inattendu de la production industrielle allemande en octobre. Les investisseurs pourraient en effet accueillir favorablement les premiers signes concrets d'un dégel entre les États-Unis et la Chine. Après les déclarations rassurantes de Trump hier, la Chine vient d'annoncer ce matin l'abandon des droits de douane sur certaines livraisons de soja et de viande de porc importés des Etats-Unis. Au chapitre des valeurs, Tarkett et SMCP ont révisé à la baisse leurs objectifs 2019.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe la formation d'une bougie noire avec un petit corps et une très longue mèche haute. Les volumes assez réduits, à 2,91 milliards d'euros, indiquent que les vendeurs n'ont pas fait beaucoup d'effort pour contrer la tentative de rebond. La configuration est donc toujours incertaine, tiraillée entre une tendance haussière visible par l'intermédiaire de la moyenne mobile à 50 jours renforçant le support à 5719 points et la figure de retournement en double sommet, confortée par le récent test de sa ligne de cou à 5862 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

SMCP

SMCP a révisé à la baisse son objectif 2019 de marge d'Ebitda ajusté principalement en raison de la forte détérioration du marché à Hong Kong, provoquée par une baisse importante du trafic et par des fermetures temporaires de points de vente au cours de ces dernières semaines. Cette détérioration aura un impact important sur la marge d'Ebitda, a prévenu le spécialiste du "luxe accessible". Dans une moindre mesure, la performance plus faible que prévu de Claudie Pierlot, dont l'exposition aux marchés internationaux en forte croissance est beaucoup plus limitée, affectera également la marge.

KORIAN

Le conseil d'administration de Korian a décidé jeudi à l'unanimité de renouveler par anticipation le mandat de directrice générale de Sophie Boissard, à compter du 1er janvier 2020 et pour une durée de 5 ans. Le conseil en a profité pour saluer la transformation du gestionnaire de maisons de retraite médicalisées engagée depuis 4 ans.

TARKETT

Tarkett anticipe désormais un EBITDA ajusté 2019 légèrement inférieur à celui de 2018, avec une marge en retrait par rapport à celle de l'année dernière contre respectivement un EBITDA ajusté légèrement en hausse et une marge globalement stable. Le spécialiste des revêtements de sol et des surfaces sportives avait réalisé l'année dernière un EBITDA ajusté 2018 de 249 millions d'euros et une marge de 8,8 %. Tarkett maintient en revanche son objectif d'atteindre un levier d'endettement d'environ 2,5 à fin décembre 2019.

VINCI

Vinci Energies (groupe Vinci) a annoncé jeudi soir l'acquisition de la société Converse Energy Projects GmbH (Converse) auprès de Schneider Electric GmbH. Le montant de la transaction n'a pas été précisé. Converse est spécialisée dans la conception et la réalisation de projets clés en main pour les installations de distribution électrique pour l'industrie en Allemagne. Cette activité représente un chiffre d'affaires annuel d'environ 140 millions d'euros, avec 300 collaborateurs intervenant sur 22 sites répartis sur l'ensemble du pays.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle en Allemagne a reculé de 1,7% en octobre. Les économistes tablaient en moyenne sur une hausse de 0,1% après -0,6% en septembre.

En France, la balance commerciale en octobre est attendue à 8h45.

Aux Etats-Unis, le rapport sur l'emploi en novembre est attendu à 14h30.

Vers 8h30, l'euro est stable à 1,1105 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont achevé la séance sur une note prudente. Après Donald Trump hier, la Chine a indiqué que les rapports avec les Etats-Unis restaient "étroits". Toutefois, aucune avancée concrète n'est à signaler. Cela s'est combiné à des statistiques inférieures aux attentes sur le Vieux Continent: les commandes à l'industrie allemandes d'octobre (-0,4 % contre +0,3 % attendu) et les ventes au détail d'octobre en zone euro (-0,6 % contre -0,3 % attendu). Au final, le CAC 40 a grappillé 0,03% à 5 801,55 points tandis que l'Eurostoxx 50 s'est effrité de 0,18% à 3 653,36 points.

Hier à Wall Street

Longtemps dans le rouge, les marchés actions américains ont finalement clôturé en territoire positif. ls ont bénéficié d'un regain d'optimisme sur le déroulement des négociations commerciales. Donald Trump a réaffirmé que les discussions entre les Etats-Unis et la Chine se déroulaient "très bien". Les investisseurs attendent désormais vendredi à 14h30 des chiffres de l'emploi pour novembre. Le Dow Jones a gagné 0,1% à 27 667,79 points tandis que le Nasdaq Composite s'est apprécié de 0,05% à 8 570,70 points.