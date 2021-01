Morning meeting AOF France / Europe - Dans le vert après la vague bleue

(AOF) - Les principaux marchés actions européens sont attendus en hausse à l'ouverture dans le sillage de la clôture de Wall Street et de Tokyo (+1,6% pour le Nikkei ce jeudi). Les investisseurs accueillent favorablement la victoire des démocrates aux sénatoriales de Géorgie. Ce succès permet au parti de Joe Biden de prendre le contrôle du Congrès. Le nouveau président pourra ainsi mettre en œuvre son programme, et notamment son vaste plan de relance "vert". Les marchés suivront par ailleurs sans doute avec intérêt les conséquences pour Donald Trump de l'intrusion de ses partisans au Capitole.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une bougie blanche avec une mèche basse et une clôture forte, au-dessus de la résistance à 5 616 points. Les acheteurs ont donc pris la main sur le marché. Un nouveau creux ascendant a été construit à 5 530 points. Une nouvelle phase d'impulsion est maintenant probable en direction des résistances à 5 697 puis 5 806 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

DASSAULT AVIATION

Dassault Aviation a fait part mercredi de ses prises de commandes et livraisons au titre de l'année 2020. Concernant les livraisons, 34 Falcon neufs ont été livrés l'an dernier, contre 40 en 2019 et une prévision de 30 livraisons. En parallèle, 13 Rafale Export ont été livrés en 2020, un chiffre en ligne avec les prévisions de la société, contre 26 Rafale en 2019. S'agissant des prises de commandes, le groupe indique que 15 Falcon neufs ont été commandés en 2020 contre 40 en 2019.

MAUNA KEA

Les ventes estimées de Mauna Kea Technologies pour le quatrième trimestre 2020 devraient se situer dans une fourchette de 2,2 à 2,3 millions d'euros, ce qui représente une croissance d'environ 30 à 36%. Compte tenu des incertitudes importantes dans ce contexte, liées au rythme de la reprise après la pandémie de Covid-19, l'inventeur du Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d'endomicroscopie laser confocale a choisi de donner une information spécifique sur l'évolution prévue du chiffre d'affaires sur cette période.

SAINT-GOBAIN

Le résultat d'exploitation du second semestre 2020 de Saint-Gobain dépassera 2 milliards d'euros, soit une croissance de plus de 20% à données comparables et la marge d'exploitation atteindra ainsi un niveau record sur cette période. Le spécialiste des matériaux de construction a bénéficié de ventes au quatrième trimestre 2020, qui devraient nettement dépasser les attentes. Elle devrait atteindre environ 10,2 milliards d'euros, affichant une croissance interne supérieure à 6%, avec une très bonne tendance de prix.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs prendront connaissance à 11h des ventes au détail en novembre en zone euro, de l'inflation préliminaire en décembre en zone euro, du sentiment économique en décembre en zone euro et de la confiance des consommateurs en décembre en zone euro.

Aux Etats-Unis, la balance commerciale en novembre et les inscriptions hebdomadaires au chômage sont attendues à 14h30. L'indice ISM non manufacturier en décembre sera publié à 16h.

Vers 8h30, l'euro cède 0,09% à 1,2315 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont vu leurs gains s'accélérer en fin d'après-midi dans le sillage de Wall Street. Ils saluent la probable vague bleue au Congrès qui permettrait à Joe Biden d'appliquer son programme libéral, au sens anglo-saxon du terme. A date les investisseurs semblent juger que les impacts positifs du vaste plan de relance " vert " promis par le prochain président, l'emportent sur les impacts " négatifs " d'autres pans de son programme (hausse de l'impôt sur les sociétés, notamment). Le CAC 40 a progressé de 1,19% à 5 630,60 points. L'Euro Stoxx 50 a gagné 1,93% à 3 616 pts.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont signé des records, sauf les valeurs technologiques, avec la prise de contrôle du Sénat, et donc du Congrès, par les démocrates. En fin de séance, l'élan de Wall Street a été freiné par l'improbable tentative de "Chute du Capitole" initiée par les supporters de Donald Trump. A l'instar de l'Europe, les valeurs financières ont été à l'avant garde de cette progression dans le sillage des taux longs. Le 10 ans américain a gagné plus de 7,5 points de base à 1,0338%. Le Dow Jones a gagné 1,44% 30 829,4 points et le Nasdaq a reculé de 0,61% à 12 740,79 points.