Morning meeting AOF France / Europe - Dans le rouge après les propos de Janet Yellen

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en repli dans le sillage de Wall Street. La Fed a augmenté hier ses taux directeurs de 25 points de base, en ligne avec les attentes, et devraient les relever encore une fois cette année. Surtout, les investisseurs n'ont pas apprécié les déclarations la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, selon lesquelles tous les dépôts des banques américaines ne seraient pas garantis. En début d'après-midi, la Banque d'Angleterre fera connaitre sa décision de politique monétaire. Sur le marché des changes, l’euro dépasse 1,09 dollar.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Valneva

Valneva a creusé ses pertes en 2022. Sa perte nette est ressortie à 143,3 millions d’euros contre -73,4 millions d’euros en 2021. Le spécialiste des vaccins a enregistré une perte opérationnelle de 113,4 millions d’euros contre une perte opérationnelle de 61,4 millions d’euros en 2021, le programme COVID-19 ayant contribué à la perte à hauteur de 42,8 millions en 2022 après avoir dégagé un bénéfice de 3,9 millions en 2021. Le chiffre d’affaires a augmenté de 3,8% à 361,3 millions d’euros.

Bénéteau

Bénéteau a publié un résultat net part du groupe 2022 de 103,1 millions d’euros, en progression de 40,5% et un résultat opérationnel courant en hausse de 61,5% à 154,7 millions d’euros, soit 10,3% du chiffre d’affaires, en amélioration de 2,5 points. Cette amélioration de 2,5 points de la marge opérationnelle courante est homogène entre les deux divisions (Bateau +2,4pts à 10,5% et Habitat +2,8 pts à 8,9%). Déjà publié, le chiffre d’affaires a augmenté de 22,9% à 1,5 milliard d’euros (+19,4% à taux de change constant).

Teleperformance

Teleperformance a annoncé qu’il maintenait son offre complète de services de modération de contenu, y compris le segment le plus offensant. En novembre 2022, la société de services aux entreprises avait annoncé son retrait de ce segment, au coeur de " l'affaire colombienne ". Le groupe revient sur sa décision à la suite de la revue exhaustive de son activité de modération de contenu avec ses différentes parties prenantes, et notamment ses collaborateurs, ses clients et ses actionnaires.

Carrefour

Le Conseil d’administration de Carrefour a décidé, à l’unanimité, de proposer à la prochaine Assemblée générale, qui se réunira le 26 mai 2023, de renouveler par anticipation le mandat d’Alexandre Bompard afin de l’aligner sur la durée du plan stratégique « Carrefour 2026 ». Ce mandat, qui devait venir à expiration à l’issue de l’Assemblée générale se tenant en 2024, serait ainsi renouvelé pour une durée de trois années, jusqu’à l’Assemblée générale de 2026.

Les chiffres macroéconomiques

La décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre est attendue à 13 heures.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront connues à 13h30 et les ventes de logements neufs en février à 15 heures.

La confiance des consommateurs de la zone euro en mars sera publiée à 16 heures.

Ce matin, l'euro gagne 0,58% à 1,0923 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont clôturé en hausse à quelques instants du verdict de la Fed. Celle-ci est tiraillée entre une inflation toujours élevée et les préoccupations des marchés pour le secteur bancaire. Une pause dans la remontée des taux est plausible alors qu'une hausse de 50 points de base était quasiment acquise initialement. Demain, après une inflation en hausse de 10,4% sur un an constatée au Royaume-Uni, la Banque d'Angleterre rendra sa décision de politique monétaire. Le CAC 40 a progressé de 0,26 % à 7 131,12 points tandis que l'Eurostoxx50 a gagné 0,34% à 4 195,70 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en nette baisse après les décisions de la Fed et les commentaires de Janet Yellen. Sans surprise, elle a relevé de 25 points de base son objectif de taux des Fed funds, à 4,75%-5%. Si la Fed devrait resserrer une nouvelle fois sa politique monétaire en 2023, Jerome Powell a rejeté le scénario d’une baisse cette année. En parallèle, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen a déclaré que tous les dépôts des banques américaines ne seraient pas assurés. L’indice Dow Jones a perdu 1,63% à 32 030,11 points et le Nasdaq Composite, 1,60% à 11 699,96 points.