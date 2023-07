Morning meeting AOF France / Europe - Climat de prudence sur les marchés

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note prudente à l'ouverture dans un contexte d'accélération de résultats des entreprises. Hier à Wall Street, le Dow Jones a terminé dans le vert pour une huitième séance consécutive, soit une série inédite depuis septembre 2019. Côté valeurs, Publicis, première entreprise à exposer ses performances financières du CAC 40, a révisé à la hausse l'ensemble de ses objectifs 2023 à l'occasion de ses résultats semestriels, son bénéfice ayant progressé de 16% par rapport à l'année précédente, à 623 millions d'euros.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Argan

Argan annonce pour le 1er semestre des revenus locatifs en forte hausse de 11% à 90,9 millions d'euros. La foncière spécialiste des entrepôts précise que cette hausse est " essentiellement le résultat de l'effet année pleine des loyers générés par les développements de l'année 2022, des loyers des entrepôts livrés au cours du 1er semestre 2023, ainsi que de la révision des loyers intervenue au 1er janvier 2023 (+ 4% en moyenne) ". Argan confirme ses objectifs annuels 2023 : des revenus locatifs en hausse de 10% à 183 millions d'euros, un résultat net récurrent à 124 millions d'euros.

Fermentalg

Fermentalg, expert français des microalgues, annonce que ses ventes du 2ème trimestre 2023 s'élèvent à 940 000 euros (contre 2,34 millions d'euros au 2e trimestre 2022), du fait du ralentissement des marchés Amérique du Nord et Asie. Sur le 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires s'élève à 2,4 millions d'euros, contre 5,2 millions au 1er semestre 2022, période qui avait bénéficié d'un niveau de commandes record des clients en Europe et en Amérique du Nord. Le groupe annonce la présentation du nouveau plan stratégique préparé sous l'impulsion de son nouveau Directeur, Pierre Josselin.

OKwind

OKwind a enregistré un bond de 178% de ses revenus au premier semestre à 37,5 millions d’euros. Les prises de commandes fermes du spécialiste des systèmes intelligents de génération et de management d’énergie dédiés à l’autoconsommation ont atteint 45,2 millions d’euros, en croissance de 76%. La société fait remarquer que les prises de commandes du deuxième trimestre ont été légèrement inférieures au précédent trimestre du fait du contexte haussier des taux d’intérêt. Elle juge cependant que situation ne remet aucunement en cause sa trajectoire et ses ambitions de développement.

Publicis

Publicis a dévoilé ses résultats du premier semestre d'où ressortent une croissance sur ses principaux marchés et la poursuite de la transformation de ses activités. Le résultat net part du Groupe est un bénéfice de 623 millions d'euros contre 537 millions d'euros l'année précédente pour la même période. L'Ebitda du géant de la communication s'affiche en hausse de 3,7% à 1,335 milliard d'euros sur les six premiers mois de l'année. Le revenu net s'élève à 6, 318 milliards d'euros, en hausse de 7,6%. L'Europe a affiché une croissance organique de 13,8% sur la période.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, l'indice des prix allemands à la production (PPI) en juin est ressorti en baisse de 0,3%, contre un consensus de -0,4% après- 1,4% le mois précédent.

Selon les chefs d'entreprise interrogés en juillet 2023, le climat des affaires dans l'industrie est stable, a fait savoir l'Insee. À 100, l'indicateur synthétique demeure au niveau de sa moyenne de longue période. Les soldes d'opinion sur les carnets de commandes et sur la production passée sont en hausse tandis que le solde sur l'évolution de la production au cours des trois prochains mois est en net recul.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de New-York en juillet seront connus à 14h30. Les ventes de logements anciens en juin et l'indice des indicateurs avancés en juin

seront communiqués à 16 heures alors que l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz sera publiée à 16h30.

La confiance des consommateurs en juillet en zone euro sera dévoilée à 16h00.

Vers 8h45, l'euro progresse de 0,07% à 1,1210 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé sur une note positive cette troisième séance de la semaine, après les chiffres de l’inflation au Royaume-Uni, qui ont rassuré et envoyé les indices dans le vert. Côté valeurs, Casino est repartie à la hausse sur des rumeurs évoquant la volonté de Lidl de reprendre quelque 600 magasins du groupe, tandis que Kering dominait le CAC 40 après une alternance bien accueillie chez Gucci, marque phare du groupe. Le CAC 40 a terminé en progression de 0,11% à 7 326,94 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé sur une note positive alors que la saison des résultats bat son plein. Après les résultats de Bank of America et Morgan Stanley qui ont été accueillis favorablement la veille, Goldman Sachs s'en est bien sorti (+0,97%) malgré un bénéfice trimestriel qui a chuté à un plus bas de trois ans. Le Dow Jones, en hausse pour une huitième séance consécutive - un record sans précédent depuis septembre 2019 - a gagné 0,31% à 35 061 points tandis que le Nasdaq a grappillé 0,03% à 14 358 points.