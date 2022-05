Morning meeting AOF France / Europe - Calme en vue après les minutes

Les marchés américains ont fini en hausse, les minutes de la Fed n'ayant pas réservé de mauvaises surprises. Selon le compte rendu du comité de politique monétaire, une majorité de membres sont d'accord sur la nécessité de nouvelles augmentations d'un demi-point en juin et juillet. Quelques heures auparavant, les investisseurs avaient pris connaissance d'une nouvelle statistique économique décevante : les commandes biens durables. L'indice Dow Jones a clôturé en progression de 0,60% à 32 120,28 points et le Nasdaq Composite sur un gain de 1,51% à 11 434,74 points.

Les Bourses européennes ont bénéficié de rachats à bon compte. Les investisseurs ont fait preuve d'un optimisme prudent avant la publication ce soir des "minutes" de la Fed. Ils espèrent pouvoir mieux comprendre la stratégie de resserrement monétaire de la Banque centrale face à la forte inflation. A Paris, l'actualité des sociétés a été dominée par les opérations de fusions & acquisitions. Veolia a ainsi achevé le programme de cessions exigé par l'Union européenne en contrepartie du rachat de Suez. Le CAC 40 a progressé de 0,73% à 6 298,64 points et l’EuroStoxx50 a gagné 1% à 3 684,21 points.

Aux Etats-Unis, les investisseurs attendent les inscriptions hebdomadaires au chômage et la nouvelle estimation de la croissance au premier trimestre à 14h30. Suivront les promesses de ventes de logements en avril à 16 heures.

C’est fait. La Commission européenne a autorisé l'acquisition d’Europcar Mobility Group par Green Mobility Holding, un consortium comprenant le constructeur automobile Volkswagen, le gestionnaire d'actifs Attestor Limited et le fournisseur de produits et services de mobilité Pon Holdings BV. La date de clôture de la période initiale de l'offre publique d'achat a été fixée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) au 10 juin prochain.

Au premier semestre, Derichebourg a généré un bénéfice net revenant aux actionnaires de l’entité consolidante de 117,8 millions d'euros, en progression de 60%. L’Ebitda courant a atteint 250,6 millions d'euros, en augmentation de 45,2%. " Une amélioration des marges unitaires dans l’activité Recyclage, partiellement compensée par des augmentations de charge (énergie et carburants notamment), et la contribution d’Ecore expliquent l’essentiel de cette progression ", précise la société.

Vivendi a pris acte avec satisfaction du résultat de la première période de son offre publique d’achat (OPA) amicale sur les actions du groupe Lagardère ouverte du 14 avril au 20 mai 2022. Le groupe de médias détient 55,43 % du capital et 45,85 % des droits de vote théoriques de Lagardère. Cette participation ne confèrera toutefois à Vivendi que 22,50 % des droits de vote dans l’attente de l’autorisation de la prise de contrôle de Lagardère par les autorités de concurrence. Le règlement-livraison de l’offre publique interviendra le 7 juin 2022.

L'Assemblée générale mixte de Publicis Groupe a adopté l'ensemble des 31 résolutions présentées. Les actionnaires ont donné leur feu vert au versement d'un dividende de 2,40 euros par action, en progression de 20 % par rapport au dividende versé au titre de l'exercice 2020. Le détachement du dividende interviendra le 4 juillet 2022 et le dividende sera mis en paiement le 6 juillet 2022.

(AOF) - Les Bourses européennes devraient ouvrir proches de l'équilibre; les minutes de la Fed n'ayant pas réservé de mauvaises surprises. Selon le compte rendu du comité de politique monétaire, une majorité de membres sont d'accord sur la nécessité de nouvelles augmentations d'un demi-point en juin et juillet. Le principal rendez-vous du jour est fixé à 14h30 avec la nouvelle estimation de la croissance au premier trimestre aux Etats-Unis.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.