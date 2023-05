Morning meeting AOF France / Europe - Baisse en vue sur les marchés ; l'inflation allemande et française au menu

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en recul à l'ouverture. En dépit de la levée des restrictions sanitaires, les chiffres de l'activité en Chine sont ressortis décevants en mai avec un indice PMI à 48,8 contre 49,2 le mois précédent. Wall Street a clôturé en ordre dispersé. Les inquiétudes ont resurgi concernant le dossier de la dette américaine, des élus républicains ayant exprimé leur opposition à l'accord scellé avec la Maison blanche. Ce mercredi, les données sur l'inflation en mai en Allemagne et en France sont attendues avant la publication jeudi de celles da zone euro.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Capgemini

Capgemini et Google Cloud ont annoncé une extension majeure de leur partenariat stratégique de longue date dans le domaine de l'analyse de données et de l'intelligence artificielle (IA), en créant un centre d'excellence mondial Generative AI Google Cloud (CoE) pour aider les entreprises à réaliser le plein potentiel des technologies de l'IA. " Le nouveau CoE aidera les clients à progresser dans leurs objectifs de transformation de l'entreprise, à améliorer l'engagement avec les clients et à accélérer la création de valeur à partir des investissements dans l'IA " ont expliqué les deux groupes.

FL Entertainment

FL Entertainment annonce un résultat net ajusté à 70,2 millions d’euros pour le 1er trimestre, en hausse de 5,3% sur un an. Le groupe fondé par Stéphane Courbit, spécialiste des contenus multimédias et jeux d’argent avec ses filiales Banijay et Betclic Everest Group, affiche un chiffre d’affaires en hausse de 1,1% à 900,2 millions d’euros et un Ebitda ajusté stable à 144,6 millions d’euros. Le Groupe reconfirme l'ensemble de ses objectifs financiers, tant à court qu'à moyen terme, soulignant le succès du refinancement de la dette de Banijay (environ 875 millions d'euros).

Figeac Aéro

Figeac Aéro a signé un nouvel accord avec Safran Nacelles, un leader mondial de l’intégration de nacelles d’avion, d’une valeur d’environ 140 millions d’euros sur 10 ans. L’accord porte sur la production en France et au Maroc de milliers de pièces métalliques à forte valeur ajoutée pour les nacelles des Airbus A320neo, équipés de moteurs LEAP-1A. Extension d’un contrat existant, la valeur totale du contrat représente un chiffre d’affaires additionnel d’environ 80 millions d’euros par rapport à l’accord initial.

TotalEnergies

TotalEnergies s'associe avec Tree Energy Solutions (TES) pour étudier et développer aux États-Unis une unité de production à échelle industrielle d'e-gaz , un gaz naturel de synthèse produit à partir d'hydrogène renouvelable et de CO2. D'une capacité de production de 100 000 à 200 000 tonnes par an, ce projet sera détenu à parts égales par les deux partenaires et opéré par TotalEnergies. Ce partenariat combine le savoir-faire de TES en matière d'e-NG et l'expertise de TotalEnergies dans la production d'électricité renouvelable, la conduite de grands projets et la liquéfaction du gaz.

Les chiffres macroéconomiques

En France, l'indice des prix à la production de l'industrie en avril, l'inflation en mai, le PIB détaillé au premier trimestre et la consommation des ménages en biens en avril seront communiqués à 8h45.

En Allemagne, le taux de chômage en avril sera dévoilé à 9h55 et l'inflation en mai à 14h00.

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé en mai sera connue à 14h15.

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago en avril (15h45), le rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes en avril (16h00), l'

évolution hebdomadaire des stocks de pétrole (16h30) et le Livre Beige de la Fed sur la santé de l'économie (20h00) figurent également à l'agenda du jour.

Vers 8h30, l'euro cède 0,41% à 1,0690 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont fait le choix de la baisse dans l’après-midi. Après de longues négociations sur le relèvement du plafond de la dette américaine, un accord de principe a été trouvé le week-end dernier. Il reste maintenant au congrès à approuver ou non cet accord. A Paris, TotalEnergies a reculé dans le sillage des cours du pétrole. Les valeurs technologiques ont, elles, de nouveau bénéficié de la progression de Nvidia, qui pèse plus de 1 000 milliards de dollars. Le CAC 40 a clôturé en repli de 1,29% à 7 209,75 points tandis que l’EuroStoxx50 a cédé 0,66% à 4 291,58 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en ordre dispersé. Les inquiétudes ont resurgi concernant le dossier de la dette américaine, des élus républicains ayant exprimé leur opposition à l'accord scellé avec la Maison blanche. Au chapitre des valeurs, Nvidia, qui a progressé de presque 3%, a brièvement dépassé le seuil des 1 000 milliards de dollars de capitalisation. Tesla a terminé dans le vert alors que son patron, Elon Musk, effectue sa première visite en Chine depuis trois ans. Le Dow Jones a cédé 0,15% à 33 42,78 points tandis que le Nasdaq a glané 0,32% à 13 017,43 points.