Morning meeting AOF France / Europe - Baisse en vue face à l'évolution de l'épidémie

(AOF) - Les marchés boursiers européens sont attendus en baisses à l'ouverture, les futures sur indices étant en net repli, pour entamer une semaine de Noël écourtée traditionnellement calme. La situation sanitaire continue de préoccuper les investisseurs, d'autant plus qu'une nouvelle souche du covid-19 a été découverte au Royaume-Uni, poussant certains pays (Italie, Pays-Bas, Canada, France...) à couper leurs liaisons avec l'île. A cela s'ajoute les négociations au Congrès américain qui n'ont toujours pas permis s'accorder sur le nouveau programme de soutien à l'économie de 900 milliards de dollars.

L'analyse technique du CAC 40

Du point de vue de l'analyse graphique, le bureau d'études DayByDay observe une nouvelle bougie noire avec une mèche haute. L'absence, depuis 10 séances, de grand corps blanc, montre bien que les acheteurs sont en retrait et qu'il se contente de maintenir l'indice français à l'intérieur de l'intervalle 5 463 / 5 616,6 points. Cette absence de dynamique marquée devrait se prolonger jusqu'à la fin de l'année.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

ATOS

Atos a finalisé l'acquisition de SEC Consult, une société de conseil de premier plan dans le domaine de la cybersécurité. Grâce à cette acquisition, Atos explique qu'il sera en mesure de développer de nouveaux domaines d'expertise en cybersécurité, notamment en matière de tests de sécurité comme les tests d'intrusion SAP et le red teaming, ainsi que de réponse aux incidents.

DESJOYAUX

Les piscines Desjoyaux ont réalisé un chiffre d'affaires consolidé au titre de l'exercice 2020 (clos fin août) de 115,2 millions d'euros, en progression de 12,2%. Le volume d'activité est en progression tant en France (+8,44% à 70,8 millions d'euros) qu'à l'International (+19,1% à 44,38 millions d'euros). Le groupe affiche aussi un résultat opérationnel de 20,96 millions d'euros, en hausse de 45%, pour une marge de 18,21% (+4,31 points). L'EBITDA s'établit à 25,7 millions d'euros, et le résultat net part du groupe à 14 millions (+43%).

OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics a annoncé l'attribution de 244.500 actions gratuites au profit de ses salariés et l'émission de 22.625 actions gratuites au profit de son directeur général, Alexis Peyroles. Ces attributions et émissions visent à associer de façon étroite les salariés au capital de la société et les remercier compte tenu de la qualité du travail effectué pendant la crise actuelle liée au Covid-19.

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD

Unibail-Rodamco-Westfield a annoncé avoir conclu des plusieurs accords avec des investisseurs institutionnels français pour la vente de l'immeuble de bureaux Village 3 le 9 décembre, et des immeubles de bureaux Village 4 et Village 6 le 18 décembre, situés dans le quartier d'affaires de la Défense. Le prix de cession net total est de 213 millions d'euros, ce qui représente une prime par rapport à leur dernière valeur comptable. Ces immeubles ont une surface totale de 22 144 m²; Orange et Orange Cyberdefense en sont les principaux locataires.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice du sentiment économique en Zone Euro de décembre sera publié à 11h00.

Vers 8h20, l'euro cède 0,58% à 1,2189 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont terminé en petite baisse une séance volatile. Les Bourses européennes ont alterné phases de hausse et de baisse une grande partie de la journée. Les investisseurs avaient besoin de reprendre leur souffle après deux séances de hausse et les nouveaux records enregistrés par les trois principaux indices américains hier. Le CAC 40 a cédé 0,39% à 5 527,84 points. Sur la semaine, la Bourse de Paris affiche cependant un gain de 0,6% alors que la trêve de fin d'année approche. L'Euro Stoxx 50 a perdu ce soir 0,33% mais enregistre un gain hebdomadaire de près de 2%.

Vendredi à Wall Street

Les principaux indices américains ont clôturé vendredi dernier en légère baisse, marquant ainsi une pause après les records de la veille. Les mauvais chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage de jeudi, nouveau signe de l'impact de l'épidémie sur l'économie, ont laissé espérer un accord au Congrès sur le nouveau plan de relance. Hélas, au son de la cloche vendredi, cet accord se faisait toujours désirer. Ainsi, le Dow Jones a reculé de -0,41% à 30 179,05 points, et le Nasdaq de 0,07% à 12 755,64 points, mais ont toutefois grimpé sur la semaine: 1,06% et +2,54% respectivement.