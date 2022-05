Morning meeting AOF France / Europe - Baisse en vue

(AOF) - L'évolution des futures sur indices laisse présager d'une ouverture négative en Europe. Hier, Wall Street a chuté, pénalisé par les résultats de Target. Le grand distributeur a souffert de l'inflation au premier trimestre, ce qui est de mauvaise augure pour de nombreux secteurs. La Bourse de Tokyo s'est également inscrite en baisse ce matin (-1,89%), preuve que l'aversion pour le risque se répand. Dans ce contexte, la publication des "minutes" de la dernière réunion de la BCE est particulièrement attendue, l'objectif étant de distinguer des signes d'une prochaine hausse des taux.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

CGG

CGG annonce aujourd'hui l'acquisition par Sercel - sa division Sensing & Monitoring - de Geocomp Corporation spécialisée dans les services et produits à haute valeur ajoutée pour la gestion des risques géotechniques et la surveillance des infrastructures aux Etats-Unis. CGG accélère ainsi le développement de son portefeuille technologique vers de nouveaux marchés en forte croissance. Cette acquisition donne à Sercel un accès au marché américain des infrastructures et favorise le déploiement de ses solutions de surveillance des infrastructures basées sur la plateforme S-lynks et S-scan.

Korian

Le Conseil d’administration de Korian proposera la nomination d’un nouvel administrateur indépendant, en la personne de Philippe Lévêque, ancien Directeur Général de CARE France, lors de l’Assemblée générale mixte du 22 juin 2022 afin de renforcer son expertise ESG. Si cette nomination est approuvée, le Conseil comptera alors treize membres dont sept administrateurs indépendants issus du secteur médical, d'organisations caritatives, du milieu de l'enseignement ou de la finance, ainsi que deux administrateurs représentant les salariés.

Eiffage

Eiffage a remporté en groupement, fin décembre 2021, le marché attribué par ACC (Automotive Cells Company), la coentreprise créée en 2020 par Saft (TotalEnergies), Stellantis et Opel, pour la construction de sa future gigafactory dédiée à la production de cellules et modules de batteries pour véhicules électriques, près du site PSA de Douvrin dans les Hauts-de-France. Le montant global des travaux s’élève à près de 75 millions d’euros dont 48,7 millions d’euros pour Eiffage.

Icade

Le 28 mars dernier, Icade Promotion et SEMIIC Promotion ont vendu en état futur d’achèvement (VEFA) à Goldman Sachs Asset Management et Hemisphere une première tranche de 32 500 mètres carrés environ de l’ensemble immobilier Envergure à Romainville réparti en deux tranches et développant près de 47 600 mètres carrés de bureaux.

Les chiffres macroéconomiques

Les "minutes" du dernier comité de politique monétaire de la BCE seront publiées à 13h30.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en mai sont attendus à 14h30. Les ventes de logements anciens en avril et l'indice des indicateurs avancés en avril seront dévoilés à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,24% à 1,0491 dollar.

Hier à Paris

Les bourses européennes ont terminé la séance de mercredi en repli, au lendemain d'un joli rebond, saisies à nouveau par les craintes sur la croissance mondiale. Il faut dire que Jerome Powell n'a pas vraiment rassuré hier soir, déclarant qu'il faudrait "envisager d'agir de manière plus agressive" si l'inflation ne baissait pas "de manière évidente et convaincante". En zone euro, celle-ci s'est maintenue à 7,4% en avril, bien loin de l'objectif de 2% de la BCE. Le CAC 40 a creusé ses pertes à cause de Wall Street, terminant à -1,2% à 6 352,94 pts. L'Euro Stoxx 50 a perdu 1,36% à 3 690,74 pts.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont chuté, lestés par le secteur de la distribution. Après Walmart mardi, Target a présenté des profits plus faibles que prévu, minés par le niveau élevé de l'inflation. Si les distributeurs sont sous forte pression, l'ensemble de la cote est contaminé car il ne s’agit pas du seul secteur dont les comptes souffriront de la forte hausse des prix. Le Dow Jones a perdu 3,57% à 31 490,07 points tandis que le Nasdaq Composite a plongé de 4,73% à 11 418,15 points. Valeur refuge, le rendement du 10 ans a abandonné plus de 5 points de base.