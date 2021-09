Morning meeting AOF France / Europe - Baisse en vue

(AOF) - Les futures sur indices laissent présager d'une ouverture dans le rouge des marchés actions européens. Les investisseurs jouent la prudence dans l'attente des conclusions de la réunion de politique monétaire de la BCE, demain en début d'après-midi. Plus globalement, ils s'inquiètent d'un éventuellement resserrement monétaires des principales banques centrales au moment même où la reprise économique semble marquer le pas. Au chapitre des valeurs, Scor a revu ses objectifs financiers 2022 tandis que Sanofi a a acquis la biotech américaine Kadmon pour 1,9 milliard de dollars.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Interparfums

Au 1er semestre 2021, la marge brute d'Interpafums progresse de 13 % par rapport au 1er semestre 2019 et retrouve, avec un taux supérieur à 64 %, un niveau normatif, grâce à un contrôle rigoureux des coûts de production. Compte tenu d'une activité largement supérieure aux attentes, le résultat opérationnel du 1er semestre 2021 progresse de près de 70 % par rapport au 1er semestre 2019, la marge opérationnelle atteignant exceptionnellement 24,7 %. Le résultat net suit les mêmes tendances, affichant une hausse de 67 % par rapport au 1er semestre 2019, pour dépasser 45 millions.

Airbus

Airbus a fait le point mardi soir sur son activité commerciale du mois d'août 2021. Ainsi, le groupe aéronautique a livré 40 avions commerciaux le mois dernier à 25 clients. En parallèle, 102 nouvelles commandes ont été enregistrées. Sur les huit premiers mois de l'année, Airbus a livré 384 avions à 70 clients. Rappelons que le groupe entend livrer cette année environ 600 avions (contre 566 en 2020).

Bouygues

Bouygues a confirmé à son tour avoir déposé hier, lundi 6 septembre 2021, une offre non engageante auprès d'Engie en vue de racheter sa filiale Equans. Ce projet de rachat s'inscrit dans la démarche stratégique du géant du BTP "visant à faire émerger au sein du Groupe un acteur fort des services multi-techniques". Comme il l'a annoncé le 26 août dernier lors de la publication de ses résultats semestriels, Bouygues n'aura pas recours à une augmentation de capital pour financer cette acquisition.

Ubisoft

Ubisoft a annoncé mardi soir la nomination d'Igor Manceau au poste de Chief Creative Officer (CCO). Actuellement Directeur Créatif et avec plus de 20 ans d'expérience au sein du groupe, Igor rapportera directement à Yves Guillemot, PDG et co-fondateur d'Ubisoft, et siègera au Comité Exécutif de l'entreprise.

Les chiffres macroéconomiques

En France, la balance commerciale en juillet est attendue à 8h45.

Les investisseurs se contenteront aux Etats-Unis de la publication à 20h du Livre Beige de la Fed.

Vers 8h30, l'euro recule de 0,1% à 1,1834 dollar.

Hier à Paris

La bonne entame de semaine des Bourses européennes aura fait long feu. Ce mardi, le CAC 40 a ainsi reculé de 0,26% à 6 726,07 points et l'EuroStoxx 50 de -0,47% à 4 226,05 points. Les investisseurs européens ont choisi de limiter leurs prises de risques, alors que la Banque centrale européenne doit rendre sa décision de politique monétaire ce jeudi. Les statistiques du jour n'ont pu sortir les indices de leur torpeur. Si la croissance du PIB de la zone euro a été relevée à 2,2% au second trimestre 2021 (contre +2% précédemment), le Zew allemand a dégringolé en septembre.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont terminé en ordre dispersé mardi au lendemain d'un week-end prolongé. La séance a été calme tant sur le plan des statistiques économiques - l'agenda étant vierge - que celui des entreprises. Retour de week-end oblige, plusieurs opérations de fusions & acquisitions ont cependant été annoncées, dont State Street/ Brown Brothers Harriman et T-Mobile US/Deutsche Telekom/ SoftBank. Le Dow Jones a cédé 0,76% à 35 100 points tandis que le Nasdaq Composite a grappillé 0,07% à 15 374,33 points. Le bitcoin a connu un accès de faiblesse.