Morning meeting AOF France / Europe - Baisse en vue

(AOF) - Les principaux marchés actions européens pourraient débuter la séance dans le rouge dans le sillage de Wall Street. Les Bourses mettraient ainsi fin à une série de quatre séances consécutives de hausse. En annonçant une conférence de presse concernant la Chine et Hong Kong, Donald Trump a refroidi l'optimisme des investisseurs. Ces derniers redoutent des sanctions américaines à l'encontre de Pékin qui risquent de relancer la guerre commerciale et pénaliser la reprise de l'activité mondiale. Au chapitre des valeurs, Renault a confirmé ce matin la suppression de 4 600 postes en France.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

RENAULT

Le Groupe Renault a présenté son projet de plan de transformation dont l'objectif est de réaliser une économie de plus de 2 milliards d'euros sur 3 ans et de constituer les bases d'une nouvelle compétitivité. En France, ce plan s'organiserait autour de pôles d'activités stratégiques d'avenir : les véhicules électriques, les véhicules utilitaires, l'économie circulaire et l'innovation à forte valeur ajoutée. A Flins et Guyancourt, le Groupe réorganiserait ses activités.

ADP

Le groupe ADP a annoncé jeudi soir la reprise des vols commerciaux de passagers à l'aéroport de Paris-Orly dès le 26 juin prochain. Ces vols étaient suspendus depuis le 31 mars dernier. La réouverture des installations de Paris-Orly se fera progressivement en accompagnant la demande et en optimisant les infrastructures de l'aéroport. Les opérations débuteront par le secteur Orly 3.

MILIBOO

Miliboo a dévoilé un chiffre d'affaires du quatrième trimestre de l'exercice 2019-20, clos fin avril, de 7,4 millions d'euros, en hausse de 23,8%. " Cependant ce trimestre a été marqué par un environnement macroéconomique fortement perturbé par l'expansion de la pandémie de Covid-19. L'activité a ainsi varié de façon hétérogène d'un mois sur l'autre " a commenté la marque digitale d'ameublement. Les ventes en France, principal marché avec 85% du chiffre d'affaires, ont progressé de 24,9%, sur l'ensemble du 4ème trimestre par rapport à la même période l'an passé.

SOCIETE DES BAINS DE MER

La Société des Bains de Mer a publié un chiffre d'affaires 2019-2020 en progression, pour s'établir à 619,8 millions d'euros contre 526,5 millions d'euros précédemment. Il comprend notamment une hausse de de 8 % du secteur jeux, de 12 % du secteur hôtelier et de 85% du secteur locatif. Toutefois, la fermeture totale des établissement en raison du covid-19 a eu un impact défavorable sur le chiffre d'affaires estimé à plus de 15 millions d'euros pour le dernier mois de l'exercice écoulé. Résultat opérationnel bénéficiaire de 22,6 millions d'euros contre un déficit de 9,6 millions en 2018-2019.

Les chiffres macroéconomiques

En France, la consommation des ménages en avril, l'inflation de mai et le PIB (définitif) du premier trimestre seront dévoilés à 8h45.

La première estimation de l'inflation de mai en zone euro est attendue, elle, à 11h.

Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance à 14h30 du revenu et de la consommation des ménages en avril, ainsi que de l'indice de prix PCE en avril. Les stocks des grossistes seront dévoilés à la même heure. L'indice PMI de Chicago de mai sera dévoilé à 15h45 et l'indice de confiance des consommateurs de mai (définitif) de l'Université du Michigan sera publié à 16h.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,21% à 1,1102 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont poursuivi leur remontée ce jeudi, faisant fi de la décision du parlement chinois de passer la loi sécuritaire concernant Hong-Kong. Une décision qui pourrait relancer l'instabilité sur le territoire semi-autonome et accentuer les tensions avec les Etats-Unis, qui ont demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le sujet. Mais le déconfinement s'accélérant, notamment en France avec les annonces d'Édouard Philippe jeudi soir, les investisseurs ont gardé le sourire. Ainsi le CAC 40 a gagné 1,76% à 4 771,39 points et l'EuroStoxx5à, 1,44% à 3 769,72 points.

Hier à Wall Street

Dans le vert une grande partie de la séance, Wall Street a finalement clôturé en territoire négatif. Les investisseurs ont mal réagi à l'annonce de la signature par Donald Trump d'un décret visant les opérateurs de réseaux sociaux. Les opérateurs ont également mal accueilli la perspective d'une conférence de presse, vendredi, du président américain concernant la Chine. Plus tôt en séance, la publication d'une salve de statistiques dégradées n'avaient pas ému les marchés. Le Dow Jones a terminé sur un repli de 0,58% à 25 400,64 points. Le Nasdaq a abandonné 0,46% à 9 368,99 points.