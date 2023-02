Morning meeting AOF France / Europe - Baisse attendue sur les marchés après des statistiques américaines mitigées

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en baisse pour la première séance de la semaine. Vendredi, Wall Street a clôturé dans le rouge, pénalisé par des statistiques mitigées qui renforcent la perspective de taux d'intérêt élevés pour une durée prolongée. Après une semaine rythmée par les décisions de politique monétaire et la publication d'indicateurs macroéconomiques sur la conjoncture et l'inflation, celle qui s'ouvre sera essentiellement dominée par une kyrielle de résultats de sociétés, notamment des banques européennes.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Cofidur

L'exercice 2022 du groupe Cofidur se solde par un chiffre d'affaires consolidé de 55,8 millions d'euros soit une hausse de 6,7% par rapport à 2021 avec une marge brute stable. Une partie de l'augmentation du chiffre d'affaires est liée à l'augmentation de certains composants électroniques et une part de sécurisation pour certains clients. Comme prévu dans le rapport semestriel, l'activité du second semestre du sous-traitant spécialisé dans l'électronique de pointe a progressé et a permis le redressement du résultat. Pour 2023, la disponibilité de certains composants reste difficile.

Delfingen

Equipementier automobile, Delfingen annonce que son chiffre d'affaires s'est élevé à 417 millions d'euros, en hausse de 14,9 % en 2022. Au quatrième trimestre, le groupe a accéléré encore sa croissance avec un chiffre d'affaires à taux de change et périmètre constants en hausse de 21,6 % (+25,4 % en données publiées) sur un marché qui progresse de 2,8 %. La production automobile mondiale a évolué comme suit en 2022 : en Europe/Afrique, baisse de 0,1 % (Delfingen y réalise 49 % de son activité Mobilité ; en Amérique : croissance de 9,5 %, (Delfingen y réalise 37 % de son activité Mobilité).

Lysogene

Lysogene, société biopharmaceutique s'appuyant sur une plateforme technologique de thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central, annonce aujourd'hui la nomination de Côme de La Tour du Pin, actuellement vice-président Finance depuis 2020 et directeur financier ad interim depuis novembre 2022, au poste de directeur financier. Il remplacera Stéphane Durant des Aulnois, directeur financier depuis octobre 2019, qui a décidé de quitter la société pour poursuivre d'autres opportunités.

Saint-Gobain

Saint-Gobain et AGC, fabricants mondiaux de verre plat et leaders en matière de développement durable, annoncent leur collaboration en vue de la conception d’une ligne pilote de verre plat, une innovation de rupture qui devrait réduire de manière très significative les émissions directes de CO2.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice Sentix du sentiment des investisseurs en février en zone euro sera connu à 10h30.

Les ventes au détail en décembre en zone euro seront communiqués à 11h00.

Vers 8h30, l'euro 0,07% à 1,0787 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en légère hausse, après les chiffres des créations d’emploi aux États-Unis, très supérieurs aux attentes. 517 000 postes ont été créés en janvier aux Etats-Unis , largement au-dessus des 185 000 attendus. Côté valeurs, le CAC a été mené par Publicis, toujours soutenu par ses bons résultats, tandis que Sanofi a continué son décrochage. L'indice CAC a clôturé en hausse de 0,94% à 7 233,94 points, son niveau le plus élevé depuis janvier 2022. Il a progressé de près de 2% sur cinq jours. L'EuroStoxx50 a progressé de 0,24% à 4 251,18 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en baisse. Pour cette dernière séance de la semaine, les investisseurs ont fait face à des résultats de sociétés jugés décevants. Ils ont été surpris par un chiffre de créations d'emplois américain beaucoup plus élevé que prévu, soit 517 000, près du triple des projections des économistes (187 000). Un contexte qui fait craindre de nouvelles hausses des taux directeurs. Le Dow Jones a cédé 0,38% à 33 926 points tandis que le Nadsaq a perdu 1,59% à 12 006 points.