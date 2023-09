Morning meeting AOF France / Europe - Baisse attendue des marchés européens avant le discours de Christine Lagarde

(AOF) - Après les décisions de politique monétaire des banques centrales, les Bourses européennes devraient encore se replier à l'ouverture. Le CAC 40 devrait perdre 0,47%. Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), va d'ailleurs s'exprimer ce lundi sur les décisions prises par l'institution monétaire de l'Union européenne ainsi que Philippe Lane, chef économiste de la BCE, mardi. Plusieurs statistiques seront communiquées cette semaine, en outre, dont les chiffres des prix à la consommation en septembre en zone euro et l'indice PCE des prix aux Etats-Unis pour août.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Amoéba

Amoéba confirme l’avancement de son projet de site de production dédié à l’application biocontrôle et annonce la signature de l’acte d’achat du terrain destiné à accueillir cette usine à Cavaillon dans le Vaucluse. Cette biotech industrielle spécialisée dans le traitement du risque microbiologique souligne que le projet Usibiam (Usine Biocontrôle Amoéba) concrétise le franchissement de sa phase d’industrialisation en vue de la commercialisation de ses solutions biocontrôle début 2025.

ESI Group

ESI Group et Keysight Technologies annoncent la signature du contrat de cession d’actions portant sur l’acquisition par Keysight Technologies d’une participation majoritaire dans le capital d’ESI Group SA au prix de 155 euros par action. Cette avancée est rendue possible par la finalisation de la consultation, le 19 septembre 2023, du comité social et économique (CSE) d’ESI Group. L'acquisition devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2023, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises.

Hermès

Hermès a enregistré la semaine dernière l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40, reculant de près de 6% à 1 793 euros. Jeudi, Oddo BHF a abaissé son conseil sur Hermès passant de Surperformance à Neutre, avec un objectif de cours réduit de 2100 à 1967 euros. Le consensus reflète des prévisions d'EBIT annuel supérieures de 3 à 5% à celles du broker, impliquant une croissance des ventes de 13% au troisième trimestre et de 17% au quatrième trimestre et une marge EBIT annuelle supérieure à 41,5% en moyenne pour 2023-2025.

Valneva

Valneva a signé un nouveau contrat d'une valeur minimale de 32 millions de dollars avec le gouvernement américain pour la fourniture de son vaccin contre l'encéphalite japonaise Ixiaro. Dans le cadre de ce nouveau contrat d'un an, le DoD achètera des vaccins Ixiaro pour une valeur minimale de 32 millions de dollars et aura la possibilité d'acheter des doses supplémentaires au cours des douze prochains mois. Les livraisons débuteront immédiatement. Ixiaro est le seul vaccin contre l'encéphalite japonaise approuvé par l'agence de santé américaine Food and Drug Administration (FDA).

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires en septembre sera communiqué à 10h.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé, toujours sous l’influence des décisions et commentaires des principales Banques centrales, qui alimentent le scénario de taux d’intérêt élevés pendant plus longtemps. La séance a aussi été marquée par la publication des indices des directeurs d'achat des deux côtés de l'Atlantique. L'Europe a confirmé sa contraction tandis que les Etats-Unis résistent toujours. L’indice CAC 40 a cédé 0,40% à 7 184,82 points. L’EuroStoxx50 a perdu 0,06% à 4 210,16 points. Seul le FTSE a fait de la résistance, grappillant 0,07% à 7 683,91 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé dans le rouge. L'indice des directeurs d'achat composite de S&P Global est ressorti à 50,1 en septembre après 50,2 en août. Si le rendement du 10 ans américain a dépassé 4,5% ce matin, au plus haut depuis 2007, il recule désormais. Cette détente des taux longs donne de l’oxygène aux valeurs technologiques. Coté société, l'autorité de la concurrence britannique devrait donner son feu vert au rachat d'Activision par Microsoft. Le Dow Jones a reculé de 0,31% à 33 963,84 points et le Nasdaq a perdu 0,09% à 13 211,81 points.