Morning meeting AOF France / Europe - Baisse attendue des indices dans un concert de résultats

(AOF) - Après une nette hausse enregistrée hier, les marchés actions européens sont attendus en repli pour la dernière séance d'une semaine particulièrement chargée. Hier, la BCE a rehaussé ses taux directeurs de 25 points de base, comme anticipé, sans pour autant donner d’indication pour la suite, les investisseurs espérant qu’elle pourrait opter pour une pause. La Banque du Japon (BoJ) a maintenu ce vendredi sa politique monétaire ultra-accommodante. Le festival de publication de résultats ne faiblit pas. Au milieu de ce concert, Hermès a livré une prestation solide au premier semestre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Hermès

Au titre du premier semestre, Hermès a dégagé un résultat net part du groupe, à 2,226 milliards d'euros en croissance de 36% comparé à l'an passé à la même période. Le résultat opérationnel courant , en amélioration de 28%, atteint 2,947 milliards d'euros. contre 2,30 milliards, faisant ressortir une marge de 44%. Sur la période, le chiffre d’affaires consolidé du groupe de luxe s’élève à 6,69 milliards d'euros, en croissance de 25 % à taux de change constants.

Kering

Le résultat net part du groupe de Kering a atteint 1,785 milliard d'euros au premier semestre contre 1,988 milliard d'euros, un an plus tôt. Le groupe de luxe a également généré un résultat opérationnel courant en repli de 3% à 2,74 milliards d'euros. Le résultat opérationnel courant de sa principale griffe Gucci a reculé de 4% à 1,81 milliard d'euros tandis que celui d'Yves Saint Laurent a progressé de 10% à 481 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant des Autres Maisons a chuté de 34% à 224 millions d'euros.

L'Oréal

Au premier semestre, L'Oréal a généré un résultat net en hausse de 4,2% à 3,359 milliards et un résultat d’exploitation de 4,26 milliards d’euros, en hausse de 13,7 %. La marge d’exploitation du numéro un mondial des cosmétiques est ressortie à 20,7 %, en augmentation de 30 points de base. La rentabilité de la Division des Produits Grand Public a progressé de 20 % à 21 %. Celle du Luxe a en revanche diminué de 80 points de base, à 23,2 %. Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 20,57 milliards d'euros, en croissance 13,3 % à données comparables.

Vivendi

Vivendi annonce un résultat net, part du groupe à 174 millions d’euros pour le 1er semestre (contre 491 millions il y a un an avec l'apport de la participation dans Banijay à FL Entertainement) avec un chiffre d’affaires en hausse de 3,7% à 4,69 milliards d’euros. Le résultat opérationnel ajusté (Ebita) a progressé de 7,7% à 444 millions d’euros, "porté par Havas, Groupe Canal+ et par la contribution de Lagardère". Le groupe de médias attribue la progression de ses revenus aux performances de Groupe Canal+, Havas et Gameloft, progression "qui s’est accélérée au deuxième trimestre".

Les chiffres macroéconomiques

En juin 2023, les dépenses de consommation des ménages en biens augmentent de 0,9 % sur un mois en volume après +0,6 % en mai 2023, indique l'Insee ce vendredi. Cette hausse s'explique principalement par un rebond partiel de la consommation alimentaire (+2,5 %). La consommation de biens fabriqués est quasi stable (‑0,1 %), comme la consommation d'énergie (+0,1 %). Sur l'ensemble du deuxième trimestre 2023, la consommation des ménages en biens diminue de 0,7 % par rapport à celle du premier trimestre 2023.

Au deuxième trimestre 2023, le PIB progresse sensiblement (+0,5 % en volume, après +0,1 % au trimestre précédent, précise l'Insee ce vendredi.Le commerce extérieur contribue positivement à la croissance du PIB (+0,7 point après +0,5 point). Les exportations rebondissent ce trimestre (+2,6 % après ‑0,8 %), ainsi que les importations, dans une moindre mesure (+0,4 % après ‑2,0 %).À l'inverse, la demande intérieure finale (hors stocks) contribue de nouveau négativement à la croissance (‑0,1 point au deuxième trimestre 2023), du fait de la baisse de la consommation des ménages.

En France, l'inflation en juillet et les indices de prix de production en juin seront communiqués à 8h45.

Le climat des affaires en juillet en zone euro sera dévoilé à 11 heures

L'inflation en juillet en Allemagne sera communiquée à 14 heures.

Aux Etats-Unis, le revenu et consommation des ménages en juin ainsi que l'indice des prix PCE en juin seront connus à 14h30 tandis que l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en juillet sera dévoilé à 16 heures.

Vers 8h30, l'euro grappille 0,04% à 1,0983 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé en nette hausse. Au chapitre macroéconomique, la BCE a rehaussé ses taux directeurs de 25 points de base, comme anticipé, sans pour autant donner d’indication pour la suite, les investisseurs espérant qu’elle pourrait opter pour une pause. Dans son point presse, la présidente Christine Lagarde a réaffirmé sa détermination à briser l'inflation. Côté valeurs, la grosse contre-performance du jour vient de Teleperformance, qui s’effondre. Le CAC 40 a gagné 2,05% à 7 473,24 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 2,27% à 4 444,90 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains se sont retournés à la baisse sur fond de tension sur les taux. Déjà bien orienté après une série de statistiques économiques favorables, le rendement du taux à dix ans a finalement bondi de 13,5 points de base à 4%. Il a bénéficié d'une information du Nikkei Asia selon laquelle la Banque du Japon envisagerait de permettre au 10 ans japonais de dépasser son plafond de 0,5% dans une certaine mesure. Une pluie de résultats a continué de tomber, parmi lesquels ceux de Meta (+4,4%). Le Dow Jones a cédé 0,67% à 35 282,72 points et le Nasdaq a perdu 0,55% à 14 050,11 points.