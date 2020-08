Morning meeting AOF France / Europe - Baisse attendue à l'ouverture, la situation sanitaire inquiète

(AOF) - Les futures sur indices laissent entendre que les bourses européennes devraient ouvrir dans le rouge ce jeudi. Alors que l'épidémie repart en Europe et inquiète les investisseurs, les chiffres sur les ventes au détail en Chine ont déçu. Les négociations entre républicains et démocrates autour du plan de relance américain seront également très suivie. Côté statistiques, la journée sera marquée par plusieurs publications d'importance, notamment le PIB et le chômage de la Zone Euro, et les ventes au détail aux Etats-Unis. Côté entreprises, Lexibook a présenté une activité trimestrielle en hausse.

L'analyse technique du CAC 40

Les valeurs à suivre aujourd'hui

INNELEC

Au titre du premier trimestre de l'exercice 2020-2021 (du 1er avril au 30 juin 2020), Innelec a enregistré une chiffre d'affaires de 18,94 millions d'euros, en progression de 27,8% par rapport à la même période de l'exercice précédent. " Comme anticipé, cette solide croissance est portée par le lancement de jeux à succès et la forte demande des consommateurs en jeu vidéo liée aux mesures de confinements mises en œuvre dès le mois de mars 2020 ", explique Innelec.

INTEGRAGEN

OncoDNA devient le premier actionnaire d'IntegraGen, détenant 29,99% des actions existantes, à la suite de rachats de titres sur le marché Euronext Growth. Ces acquisitions d'actions d'IntegraGen font suite au dépôt d'un projet d'offre publique d'achat amicale sur les actions d'IntegraGen auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 9 juillet dernier. À la date de dépôt du projet d'offre, OncoDNA ne détenait aucune action d'IntegraGen.

LEXIBOOK

Lexibook a présenté ce vendredi un chiffre d'affaires au premier trimestre de son exercice 2020-2021 (du 1er avril au 30 juin 2020) en hausse de 9,2% sur un an à 2,85 millions d'euros. Et ce malgré l'impact de la crise sanitaire, qui a poussé les principaux clients spécialistes du jouet à fermer une bonne partie du trimestre. "Les produits stars ont continué à performer, à l'image des robots éducatifs Powerman, des dictionnaires électroniques, et des jouets classiques comme les ordinateurs d'échecs Chessman", a déclaré le spécialiste des produits électroniques de loisirs dans un communiqué.

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain a procédé en date du 13 août 2020 à l'annulation de 6,1 millions d'actions auto-détenues achetées sur le marché. Cette annulation permet de compenser la création, le même jour, d'un nombre équivalent d'actions dans le cadre de l'augmentation de capital réservée aux salariés (Plan d'épargne du Groupe Saint-Gobain). A l'issue de ces opérations, le nombre total d'actions composant le capital s'élève à 544,7 millions d'actions et le nombre de titres en circulation s'élève à 541,6 millions d'actions.

Les chiffres macroéconomiques

L'inflation française en juillet sera connue à 8h45.

En Zone Euro, le PIB au deuxième trimestre et la balance commerciale en juin seront publiés à 11h00.

Les Etats-Unis dévoileront les ventes au détail en juillet et la productivité au deuxième trimestre à 14h30, la production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production à 15h15, et enfin l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan et les stocks des entreprises en juin à 16h00.

Vers 8h20, l'euro gagne 0,06% à 1,1822 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé la séance dans le rouge ce jeudi, pénalisés par les craintes autour de l'affaiblissement de la reprise économique et des négociations au Congrès américain sur le plan de relance toujours dans l'impasse. Pourtant, les données hebdomadaires du chômage en provenance des Etats-Unis ont réservé une bonne surprise aux investisseurs. Mais insuffisant pour faire oublier le reste, d'autant plus que les résultats de ThyssenKrupp et le conflit Airbus-Boeing ont également pesé. A la clôture, le CAC 40 a perdu 0,61% à 5 042 points, et l'EuroStoxx50, 0,52% à 3 345,8 points.

Hier à Wall Street

Les indices actions américains ont marqué une pause jeudi, malgré les bons chiffres hebdomadaires du chômage. Les investisseurs sont toujours préoccupés par les négociations entre républicains et démocrates concernant le plan de relance économique. Si Donald Trump a dû intervenir le weekend dernier pour pallier les manquements du Congrès, les marchés ont peur que les mesures annoncées ne suffisent pas. De plus, les perspectives de Cisco ont pesé sur le Dow Jones. A la clôture, ce dernier a cédé 0,29%, et le S&P500, bien que proche d'un record, a perdu 0,2%. Le Nasdaq a lui gagné 0,27%.