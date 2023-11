Morning meeting AOF France / Europe - Attentisme en vue après Nvidia et avant Thanksgiving

(AOF) - Les marchés européens sont attendus en légère hausse. Mardi soir, les minutes de la Fed n'ont pas réservé de surprise. Hier soir, Nvidia a dévoilé des résultats bien meilleurs que prévu, mais certains investisseurs ont fait la fine bouche sur ses perspectives. A Paris, les investisseurs réagiront aux résultats d’Elior. Les statistiques économiques seront concentrées aux Etats-Unis, avec notamment les inscriptions hebdomadaires au chômage et les commandes de biens durables en octobre. Wall Street sera fermé demain pour la fête de Thanksgiving.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Elior

Sur l’exercice 2022-2023, Elior Group a essuyé une perte nette, part du groupe, de 93 millions d’euros, contre une perte de 427 millions d’euros lors de l’exercice 2021-2022. L’Ebita ajusté est ressorti à 59 millions d'euros, contre une perte de 48 millions d'euros l’an dernier. La marge d’Ebita ajusté a progressé de 220 points de base à 1,1 %, à comparer avec un objectif d’environ 1%. Le chiffre d’affaires du spécialiste de la restauration et des multiservices s’est élevé 5,223 milliards d'euros, en croissance organique de 11,2 %.

Esker

Esker a annoncé la nomination de Catherine Plasse en tant que nouvelle Directrice Administrative et Financière. Sous la direction d’Emmanuel Olivier, Membre du Directoire d’Esker, elle assurera la direction et la coordination des équipes financières du groupe au niveau mondial et rejoint le Comité exécutif associé d’Esker. Catherine Plasse "dirigera la production de l’information à destination du public et de la communauté financière, s’assurera du maintien d’un environnement de contrôle interne de haut niveau et garantira plus généralement le respect des obligations réglementaires du groupe".

Euroapi

Euroapi a annoncé la finalisation de l’acquisition de BianoGMP (Biano), "renforçant son expertise CDMO sur le marché en forte croissance des oligonucléotides". Cette acquisition annoncée fin août permet au spécialiste des principes actifs pharmaceutiques de mieux "accompagner une clientèle élargie tout au long de la chaîne de valeur des oligonucléotides, de la recherche à la commercialisation". Biano conservera son nom de marque commerciale et deviendra une société d’Euroapi.

OSE Immunotherapeutics

OSE Immunotherapeutics a annoncé un accord de collaboration avec GenDx (Groupe Eurobio Scientific, un acteur clé dans le domaine du diagnostic in vitro). Il s’agira de développer et valider un test diagnostique compagnon (CDx) dans le cadre de la préparation de l’essai clinique pivot confirmatoire de phase 3 de Tedopi, candidat vaccin contre le cancer. Tedopi est en deuxième ligne de traitement dans le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC). GenDx développe et commercialise des diagnostics moléculaires.

Les chiffres macroéconomiques

Les statistiques seront concentrées aux Etats-Unis, avec les inscriptions hebdomadaires au chômage et les commandes de biens durables en octobre à 14h30.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en novembre sera connu à 16 heures. Il sera suivi 30 minutes plus tard par les évolutions hebdomadaires des stocks de pétrole et de gaz.

Ce matin, l'euro perd 0,03% à 1,0910 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont flirté avec l'équilibre, en attendant ce soir la publication du compte rendu de la dernière réunion de la Fed. Coté valeurs, LVMH a figuré parmi les plus fortes baisses du CAC 40 après qu'UBS a dégradé sa recommandation d'Achat à Neutre avec un objectif de cours abaissé à 770 euros. En Europe, le titre Banca MPS a signé le plus fort repli de l'indice FTSE MIB, perdant plus de 7% après l'annonce de la cession du quart de son capital par l'Italie. Le CAC 40 a reculé de 0,24% à 7 229,45 points. L'Eurostoxx50 a perdu 0,24% à 4 331,90 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont reculé légèrement. Le compte rendu de la dernière réunion de la Fed a confirmé la volonté de ses membres d'adopter une approche prudente sur les taux d'intérêt. Coté valeurs, les technos ont figure parmi les plus fortes baisses du Dow Jones, alors que le spécialiste des puces pour des applications d'intelligence artificielle Nvidia devait dévoiler ses comptes trimestriels. Le secteur de la distribution a été sous pression après des avertissements. Le Dow Jones a perdu 0,18% à 35088,29 points et le Nasdaq Composite a cédé 0,59% à 14199,98 points.