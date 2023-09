Morning meeting AOF France / Europe - Attentisme avant la BCE

(AOF) - Les marchés européens sont attendus proches de l'équilibre à quelques heures de la décision de politique monétaire de la BCE. Les investisseurs penchent pour un statu quo alors que l'inflation a ralenti et que la conjoncture s'est dégradée en Europe. La décision sera connue à 14h15. Plusieurs données économiques américaines importantes, dont les ventes au détail et les inscriptions hebdomadaires au chômage, seront à surveiller 15 minutes plus tard. Les taux longs reculent légèrement. A Paris, Ipsos devrait être sous pression dans le sillage de son avertissement sur sa croissance.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Ipsos

Ipsos a prévu qu’il poursuivait sa croissance « mais à un rythme plus modéré que prévu pour 2023 ». Le spécialiste des études par enquête vise désormais une croissance organique comprise entre 3 % et 4 %, contre « autour de 5 % » annoncé en début d’année. Il explique cet avertissement par, en premier lieu, l’absence de redressement de l’activité des grands clients de la Tech pendant l’été. Après une croissance exceptionnelle pendant la pandémie, ces clients connaissent depuis l’automne 2022 une période d’incertitudes.

LNA Santé

LNA Santé annonce un résultat net part du groupe stable au 1er semestre à 14,3 millions d’euros, pour un chiffre d’affaires en hausse de 6,7% à 357 millions d’euros contre 334,5 millions il y a un an. L’Ebitda progresse de 2,1% à 71,2 millions. Pour 2023, le groupe de maisons de retraite confirme sa prévision d’activité en visant une croissance organique de 6% et un chiffre d’affaires exploitation proche de 720 millions d'euros. Le levier d’exploitation, qui représente le ratio de la dette financière nette d'exploitation sur l'Ebitda, devrait se maintenir sous un ratio de 2.

Assystem

Le résultat net consolidé d’Assystem s’est établi à 21 millions d’euros, contre 32,7 millions d’euros au 30 juin 2022. Les comptes de l’an passé incluaient 13,7 millions d’euros de résultats des activités cédées en 2022. Le résultat opérationnel d’activité est ressorti à 15,7 millions d’euros contre 16,4 millions d’euros au 30 juin 2022. La marge du groupe international d’ingénierie s’élève à 5,6 % contre 6,8% au 30 juin 2022. Assystem attribue ce repli à sa campagne de recrutement. Engagée dès fin 2022, elle doit assurer la croissance du groupe à moyen terme.

Aubay

Le résultat net part du groupe d’ Aubay est quasi stable à 17 millions d’euros au premier semestre contre 17,3 millions d’euros, un an plus tôt à la même époque. Le résultat opérationnel d’activité a reculé de 8% à 24,485 millions d’euros. La marge opérationnelle d’activité est ressortie à 8,9% contre 10,3% au premier semestre 2022. Aubay visait une marge autour de 9%." Cette évolution attendue est la conséquence d'un taux d'utilisation de 92,3% contre 95,2% et d'un calendrier défavorable en termes de jours ouvrés ", a précisé l'entreprise de services numériques.

Les chiffres macroéconomiques

La décision de politique monétaire de la BCE est attendue à 14h15.

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice des prix à la production en août et les ventes au détail en août seront publiés 15 minutes plus tard.

Les stocks des entreprises en juillet seront connus à 16 heures et l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz à 16h30.

Ce matin, l'euro gagne 0,13% à 1,0746 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont fini en légère baisse après la publication de chiffres de l’inflation aux Etats-Unis globalement conformes aux anticipations en août. Elle a accéléré sous l’effet du bond des prix de l’essence, mais elle s’est tassée, hors alimentation et énergie. En Europe, la commission a lancé une enquête sur les subventions accordées aux fabricants de véhicules électriques chinois. A Paris, Accor a bénéficié de l'attribution d'une note investment grade par S&P. L’indice CAC 40 a cédé 0,42% à 7 222,57 points tandis que l’EuroStoxx50 a perdu 0,44% à 4 223,48 points.

Hier à Wall Street

A la veille des chiffres de l’inflation aux Etats-Unis pour août, les marchés américains ont terminé la séance en baisse. En attendant, les taux longs sont stables à 4,28%. Oracle a chuté de plus de 13% bien que son bénéfice net ait bondi de 56% à 2,42 milliards de dollars, soit 86 cents par action au premier trimestre, clos fin août, de son exercice fiscal 2024. Les cours de l’or noir ont été bien orientés, avec un baril de WTI en progression à près de 90 dollars. L'indice Dow Jones a perdu 0,05% à 34 645,99 points et le Nasdaq Composite a reculé de 1,04% à 13 773,61 points.