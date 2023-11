Morning meeting AOF France / Europe - Attentisme avant l'inflation américaine

(AOF) - Les marchés européens sont attendus proches de l'équilibre, avec un biais positif. Les prises de risque devraient rester limitées avant les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis en octobre à 14h30. L’indice des prix est attendu en progression de 3,3% en rythme annuel après une hausse de 3,7% en septembre. Hors alimentation et énergie, il est anticipé en augmentation de 4,1%, comme en septembre. L'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands en novembre sera aussi à surveiller. Sur le marché des changes, l'euro est stable. La même stabilité se constate sur le marché des taux.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Technip Energies

Technip Energies a annoncé la création de Reju, une nouvelle société spécialisée dans le recyclage du PET (polyéthylène téréphtalate) présent dans les textiles (rPET). "Reju s'appuiera sur la technologie innovante développée dans le cadre d’une co-entreprise entre IBM, Under Armour et Technip Energies qui apporte son expertise globale en matière d'ingénierie et d'intégration de technologies", précise le groupe d’ingénierie. Reju adressera le marché mondial en croissance rapide du rPET, dont la demande sur le marché du textile devrait atteindre 20 millions de tonnes par an d'ici à 2033.

Figeac Aéro

Au deuxième trimestre, clos fin septembre, Figeac Aéro a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 87,8 millions d’euros, en hausse de 3,5%. Sur cette période, le sous-traitant aéronautique affiche une croissance organique de 8,9%. Il souligne qu’il s’agit de la période traditionnellement la plus faible de l'exercice compte tenu des mois d'été. Au 30 septembre 2023, Figeac Aéro dispose d'un carnet de commandes qui s'élève à 3,7 milliards d'euros, contre 3,4 milliards d'euros au 30 juin 2023.

Imerys

Le producteur des minéraux industriels Imerys a annoncé dans un communiqué adopter de nouveaux objectifs SBTi alignés avec la trajectoire 1,5°C en réduisant ses émissions de CO2 du scope 1 et 2 de 42 % en valeur absolue (tCO2eq) et du scope 3 de 25 % d’ici 2030, avec l’année 2021 comme année de référence. Les objectifs du Groupe sur l’ensemble de sa chaîne de valeur ont été approuvés par l’initiative Science Based Targets (SBTi). Une gouvernance et un plan solides pour atteindre ces objectifs ont été définis.

Engie

Engie annonce la nomination, à compter du 1er janvier 2024, de Thierry Saegeman en tant que Directeur Général Adjoint du Groupe, en charge de Transformation & Géographies. Il sera rattaché à Catherine MacGregor, Directrice générale, et sera membre du Comité Exécutif. Il succède à Frank Demaille, qui a décidé de poursuivre sa carrière hors du Groupe et de se consacrer à un nouveau projet professionnel. Thierry Saegeman conserve la responsabilité des activités nucléaires au sein du Groupe, et notamment la finalisation du projet de LTO en Belgique.

Les chiffres macroéconomiques

Les investisseurs attendent l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques en novembre à 11 heures, en même temps que le PIB du troisième trimestre de la zone euro.

Aux Etats-Unis, l'inflation en octobre sera connue à 14h30.

Ce matin, l'euro est stable à 1,0701 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé sur une hausse prudente. Cette semaine a débuté dans le calme tant sur le plan de l'actualité des sociétés, que de la macroéconomie. Les investisseurs surveilleront la publication des données sur l'inflation aux Etats-Unis (mardi) et en zone euro (vendredi). A Paris, Orpea a chuté après avoir annoncé le lancement de sa première augmentation de capital. L’indice CAC 40 a gagné 0,6% à 7087,06 points tandis que l’EuroStoxx50 s’est adjugé 0,81% à 4231,31 points. Les taux longs sont stables des deux côtés de l'Atlantique.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont fini en ordre dispersé, en attendant mardi les données sur l'inflation américaine. Vendredi, l'agence de notation Moody's avait abaissé à "négative" sa perspective sur la note de crédit des Etats-Unis, en pointant les importants déficits budgétaires. La note a été maintenue à "AAA". Côté valeurs, Tyson Foods a reculé après la présentation de comptes dégradés au quatrième trimestre. De son coté, Boeing a progressé après avoir reçu une importante commande d'Emirates. Le Dow Jones a gagné 0,16% à 34 337,87 points et le Nasdaq Composite a perdu 0,22% à 13 767,74 points.