Morning meeting AOF France / Europe - Armée rouge et jeudi noir

(AOF) - Les marchés sont attendus en très nette baisse à l'ouverture après l'annonce de l'invasion russe en Ukraine. Selon les médias, des colonnes russes ont franchi la frontière à plusieurs endroits et des premiers combats auraient fait au moins sept morts ukrainiens. La communauté internationale, à part la Chine, s'insurge contre cette attaque et prépare de nouvelles sanctions. Le pétrole a franchi le seuil des 100 dollars pour la première fois depuis 2014 tandis que le dollar, considéré comme une monnaie refuge, grimpe. De même, le rendement du taux américain à 10 ans cède 11,5 points de base.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

TotalEnergies

TotalEnergies a fait une découverte significative d'huile légère et de gaz associé sur le prospect Venus, situé sur le bloc 2913B dans le bassin d'Orange, au large de la Namibie. Le puits Venus 1-X a traversé un réservoir du Crétacé inférieur de bonne qualité et rencontré environ 84 mètres d'huile légère, indique la compagnie dans un communiqué. Le bloc 2913B couvre une superficie d'environ 8 215 km² dans l'offshore profond de la Namibie. Il est opéré par TotalEnergies avec une participation de 40 %, aux côtés de QatarEnergy (30 %), Impact Oil and Gas (20 %) et NAMCOR (10 %).

Fnac Darty

A l’occasion de la publication de ses résultats annuels, Fnac Darty a confirmé ses objectifs d’atteindre un cash-flow libre opérationnel cumulé (hors IFRS 16) d’environ 500 millions d'euros sur la période 2021-2023, et un cash-flow libre opérationnel (à données comparables) d’au moins 240 millions d'euros en rythme annuel à partir de 2025. Concernant 2022, le groupe explique que le début de l'année reste perturbé par la crise sanitaire et la montée progressive de l'inflation.

Ipsos

La profitabilité d'Ipsos en 2021 est en hausse significative par rapport à l’an dernier. Le spécialiste des études par enquête affiche une marge opérationnelle record de 12,9% contre 10,3% en 2020 et 9,9% en 2019. Elle est également largement supérieure à l’objectif de 11% que la société avait fixé pour 2021 lors de son programme T.U.P. (Total Understanding Project), lancé en 2018. Le résultat net, part du groupe, s'établit à 183,9 millions d'euros contre 109,5 millions en 2020. Le chiffre d'affaires a augmenté de 16,8% à 2,15 milliards d'euros. La croissance interne s'est élevée à 17,9%.

Nexity

Le résultat net part du groupe de Nexity pour l’exercice 2021 s’élève au niveau record de 325 millions d’euros, dont 137 millions d'euros de résultat non courant, contre 113 millions d’euros en 2020. Egalement au plus haut historique, le résultat opérationnel courant nouveau périmètre a progressé de 32% pour atteindre 371 millions d’euros. La marge opérationnelle courante du promoteur immobilier a progressé dans tous les métiers et atteint 8% retrouvant ainsi un niveau proche de son niveau de 2019. Elle s'était élevée à 6,3% en 2020.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage et la seconde estimation de la croissance au quatrième trimestre sont attendues à 14h30.

Les ventes de logements neufs en janvier seront publiées à 16h et l'évolution hebdomadaire des stocks pétroliers, à 16h30.

Vers 8h30, l'euro cède 0,57% à 1,1240 dollar.

Hier à Paris

Bien orientés ce matin grâce à de bons résultats d'entreprises, les marchés actions européens ont connu une fin de séance difficile du fait d'une situation géopolitique très tendue. L'inversion de tendance est intervenue alors que l'Ukraine est victime d'une deuxième attaque informatique d'importance touchant institutions gouvernementales et banques. A Paris, Stellantis et Danone ont dominé le marché parisien, galvanisés par leurs bons résultats. L'indice CAC 40 a clôturé en repli de 0,10% à 6 780,67 points et l'EuroStoxx50 a perdu 0,39% à 3 969,83 points.

Hier à Wall Street

Wall Street a clôturé en net repli sur fond de tensions croissantes sur le front ukrainien. Le pays était en effet victime d’une attaque informatique d’ampleur sur ses sites gouvernementaux, et Poutine a promis une riposte « forte » et « douloureuse » aux sanctions économiques américaines. Les occidentaux redoutent une attaque imminente de l'Ukraine. Côté valeurs, Lowe’s a échappé à la baisse grâce à de solides résultats et au relèvement de ses perspectives. Le Dow Jones a cédé 1,38% à 33 131,76 points et le Nasdaq Composite a perdu 2,57 % à 13 037,49 points.