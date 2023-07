Morning meeting AOF France / Europe - Amélioration en vue des indices avant le rapport mensuel sur l'emploi US

(AOF) - Après les fortes baisses enregistrées hier, les marchés actions européens sont attendus en légère hausse pour cette dernière séance de la semaine. Hier, aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties plus élevées que prévu et les créations d'emplois nettement supérieures aux attentes en juin. Signe d'un marché du travail qui demeure dynamique malgré la hausse continue des taux d'intérêt. Très attendu par les investisseurs, le rapport mensuel sur l'emploi pour le mois de juin sera dévoilé ce vendredi.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Claranova

Claranova a fait savoir que sa filiale Avanquest est entrée en discussion exclusive avec la société américaine Encore Software pour la cession de ses activités dédiées au « Home design », devenues non stratégiques (Non core), et comprenant les actifs du logiciel « Architect 3D ». Encore Software est un partenaire technologique d'Avanquest depuis de nombreuses années, spécialisé dans le développement, la vente et la distribution de logiciels.

Groupe Bastide

Le Groupe Bastide, spécialiste de la prestation de santé à domicile, annonce ce jeudi avoir finalisé deux acquisitions de petite taille, l'une renforçant l'activité Perfusion en France et l'autre élargissant la couverture géographique du Groupe au marché des Pays-Bas. Le Groupe Bastide a acquis l'intégralité du capital d'Occit'perf, acteur régional opérant dans les régions du Languedoc-Roussillon et de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, spécialisé dans le traitement par perfusion et dans la nutrition artificielle entérale et parentérale.

LDC

LDC, groupe alimentaire spécialiste de la volaille et du traiteur, annonce un chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2023-2024 (de mars 2023 à mai 2023) en hausse de 12,9% sur un an, à 1 514,8 millions d'euros, et précise que la progression des ventes s'explique principalement par un effet de base lié aux revalorisations tarifaires obtenues en 2022 et début 2023. Les volumes commercialisés au 1er trimestre de l'exercice en cours sont en baisse de 4,6% à périmètre identique. La baisse des tonnages commercialisés est moins importante que celle enregistrée en 2022-2023.

Stellantis

Stellantis annonce avoir signé avec NioCorp Developments une lettre d’intention pour l’approvisionnement en terres rares : il s’agit pour le constructeur de disposer de chaînes d’approvisionnement résilientes et d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2038, tout en permettant à NioCorp d’accélérer la production commerciale des oxydes de terres rares magnétiques aux États-Unis. La lettre d’intention finalisée aujourd’hui prévoit la signature d’un accord définitif pour l’approvisionnement sur une durée de 10 ans de quantités spécifiques de trois terres rares.

Les chiffres macroéconomiques

En France, la balance commerciale en mai sera communiquée à 8h45.

Aux Etats-Unis, le rapport sur l'emploi en juin sera dévoilé à 14h45.

Vers 8h30, l'euro grappille 0,06% à 1,0897 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé en nette baisse. Les investisseurs ont pris connaissance ce jeudi des données relatives à l'emploi aux Etats-Unis avant le très attendu rapport mensuel sur l'emploi au titre du mois de juin, programmé demain. Selon l'enquête ADP, les créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis sont ressorties bien plus élevées qu'attendu. Sur le marché obligataire, le taux des emprunts d'Etat allemands à deux ans a touché un pic pour établir un record de 15 ans. Le CAC 40 a chuté de 3,13% à 7 082 points tandis que l'EuroStoxx50 a perdu 2,93% à 4 223 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé sur une note négative. Si les inscriptions hebdomadaires au chômage sont plus élevées que prévu, les créations d'emplois sont nettement supérieures aux attentes en juin. Signe d'un marché du travail qui demeure dynamique malgré la hausse continue des taux d'intérêt. Le rapport mensuel sur l'emploi du mois de juin sera dévoilé ce vendredi. Côté valeurs, JetBlue Airways a baissé après avoir annoncé son intention de mettre fin à son alliance avec American Airlines.Le Dow Jones a perdu 1,07% à 33 922 points et le Nasdaq 0,82% à 13 679 points.