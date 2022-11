Morning Meeting AOF clôture France/Europe - Les Bourses européennes attendues à la baisse

(AOF) - Les Bourses européennes qui ont fini vendredi proches de l'équilibre sur fond de regain de tension sur le marché des taux, devraient commencer cette semaine à la baisse. Le rendement du 10 ans allemand a gagné près de 12 points de base à 1,97%. La Banque centrale chinoise a annoncé une baisse d'un quart de point du taux des réserves des banques pour soutenir la croissance pendant que le pays connaît un nouveau record de contaminations lié au Covid-19. Coté valeurs, les investisseurs auront un œil sur LVMH qui a officialisé l'acquisition du Groupe Pedemonte.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Casino

Le groupe Casino a annoncé ce lundi dans un communiqué le lancement de la cession d'une partie de la participation dans la chaîne de supermarchés brésilienne Assaí, soit 10,4% du capital, pour accélérer son désendettement. "Cette cession, qui a été approuvée par le conseil d'administration de Casino, prendra la forme d'un placement secondaire dont l'allocation est prévue le 29 novembre et le règlement-livraison le 2 décembre, en fonction des conditions de marché", a précisé le groupe de grande distribution dans un communiqué. La transaction pourrait porter sur 3,7% du capital d'Assai supplémentaire, a ajouté Casino.

Dekuple

Le Groupe Dékuple, expert du data marketing cross-canal, a fait part de son chiffre d'affaires des neuf premiers mois de l'exercice 2022. Il ressort à 131,3 millions d'euros, en croissance de 12,1% par rapport aux neuf premiers mois de 2021. La marge brut s'établit à 105,8 millions d'euros, en progression de 8,8% comparé à période concernée.

LVMH

LVMH a annoncé l'acquisition, auprès du fonds d'investissement Equinox III SLP SIF, du Groupe Pedemonte, producteur de joaillerie implanté en Italie et en France. " Cette opération stratégique pour la Division Montres & Joaillerie et ses Maisons joaillères permet au groupe d'augmenter significativement ses capacités de production, alors que les ateliers existants mobilisent déjà tous leurs moyens pour soutenir la forte croissance de la division ", a expliqué le numéro un mondial du luxe. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.

TF1

Le Mondial de football au Qatar sourit à TF1. Après avoir réuni en moyenne 12,5 millions de téléspectateurs lors du match inaugural de l'équipe de France face à l'Australie (4-1),soit sa meilleure audience de l'année, la Une a rassemblé 11,59 millions de téléspectateurs, samedi, pour la rencontre des Bleus face au Danemark (2-1), soit 62,8% de parts d'audience. À noter que pour la première fois dans le calcul d'audience d'une Coupe du monde, Médiamétrie prend en compte le hors domicile (bars, restaurants, hôtels...).

Les chiffres macroéconomiques du jour

En zone euro, l'évolution de la masse monétaire M3 en octobre est attendue à 10 heures.

Vers 8,30, l'euro perd 0,26% à 1,0373 dollar.

Vendredi à Paris

Les Bourses européennes ont fini proches de l'équilibre sur fond de regain de tension sur le marché des taux. Le rendement du 10 ans allemand a gagné près de 12 points de base à 1,97%. La Banque centrale chinoise a annoncé une baisse d'un quart de point du taux des réserves des banques pour soutenir la croissance dans le contexte d'un nombre de cas record de Covid dans le pays. L'indice CAC 40 a clôturé en hausse de 0,08% à 6 712,48 points, portant ses gains sur la semaine à 1%. L'EuroStoxx50 s'est effrité de 0,01% à 3 961,40 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains, qui étaient fermés jeudi pour cause de Thanksgiving, ont clôturé vendredi en ordre dispersé. La séance, exceptionnellement écourtée, a été marquée par des volumes plus faibles après Thanksgiving et l'absence d'indicateurs. Côté valeurs, Amazon a été confronté à un mouvement de grève mondial de ses salariés en ce "Black Friday". Le Dow Jones a gagné 0,45% à 34 347 points alors que le Nasdaq composite a perdu 0,52% à 11 226 points.