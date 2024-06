Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Morgan Stanley: vente de Durango Permian à Kinetik Holdings information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 12:43









(CercleFinance.com) - Morgan Stanley Energy Partners a annoncé la clôture de la vente de Durango Permian à une filiale de Kinetik Holdings, avec, en contrepartie, une combinaison de liquidités et d'actions ainsi que des paiements conditionnels liés à un projet de collecte et de traitement du gaz de Durango Permian baptisé 'Kings Landing'.



Durango Permian, spécialisée dans la collecte, le traitement du gaz et la séquestration du CO2 dans le bassin permien du Nouveau-Mexique, était jusqu'alors majoritairement détenue par des fonds de Morgan Stanley.



Le dirigeant de Durango a salué cette vente qui intervient au terme de cinq années de croissance et de partenariat fructueux.







