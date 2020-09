Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Morgan Stanley : une amende de 5 millions de dollars Cercle Finance • 30/09/2020 à 15:34









(CercleFinance.com) - Après une enquête conduite par la SEC, Morgan Stanley a accepté de payer une amende de 5 millions de dollars. Selon l'ordonnance de la SEC, Morgan Stanley a enfreint le règlement portant sur les ventes à découvert en marquant indûment certains ordres de vente, violant ainsi le règlement.

Valeurs associées MORGAN STANLEY NYSE +2.11%