Morgan Stanley: un incubateur inclusif installé en France information fournie par Cercle Finance • 21/03/2023 à 09:48

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a annoncé lundi qu'il avait choisi la France an vue d'installer un incubateur de start-ups créées et dirigées par des femmes et des entrepreneurs d'origines multiculturelles.



Dans le cadre de ce programme, baptisé 'Inclusive Ventures Lab', la banque d'affaires américaine dit rechercher une dizaine de jeunes pousses afin d'y investir et de leur proposer un accompagnement stratégique.



L'idée, explique la firme de Wall Street, vise à combler le manque de financement dont bénéficient d'après elle les créateurs d'entreprises aux profils diversifiés.



Au cours de l'année 2023, le projet 'MSIVL' sera appelé à identifier 10 entreprises en phase initiale de croissance sélectionnées parmi les candidatures déposées à travers l'Europe, le Moyen- Orient et l'Afrique.



Elles seront invitées à participer à un programme de cinq mois, conçu pour accélérer la croissance de chaque start-up.



Cinq entreprises avaient été sélectionnées l'an dernier afin de faire partie de la première cohorte du MSIVL, dont la taille va désormais être doublée.



Cette année, c'est la France qui sera spécifiquement ciblée comme source de candidatures, Morgan Stanley disant voir dans l'Hexagone 'un centre de croissance de premier plan' pour les start-ups.



'Le pays dispose également d'un important vivier de femmes et d'entrepreneurs d'origines multiculturelles talentueux', a estimé Emmanuel Goldstein, le directeur général de Morgan Stanley France.