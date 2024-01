Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Morgan Stanley: trois nouveaux fonds ESG lancés en Europe information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 16:10









(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a annoncé vendredi la création par sa filiale Calvert de trois nouveaux fonds d'investissement dans les actions mondiales, le haut rendement et les valeurs américaines, tous conformes aux critères ESG.



Le premier fonds, baptisé 'Calvert Global Equity Fund', doit cibler des investissements dans des sociétés qui présentent des modèles d'entreprise pérennes et la capacité de générer une performance financière durable afin d'accroître les rendements sur le long terme.



Le second, dénommé 'Calvert High Yield Bond Fund', a pour objectif d'investir principalement dans des obligations d'entreprises à haut rendement, émises par des sociétés privilégiant des caractéristiques ESG exigeantes sur le plan financier.



Enfin, le fonds 'Calvert US Equity Fund' cherchera à investir dans des entreprises de qualité faisant également preuve d'une maîtrise solide des critères ESG.



Vittorio Ambrogi, le responsable de la distribution européenne chez Morgan Stanley Investment Management (MSIM), explique que le lancement de ces fonds intervient alors que demande des investisseurs pour les fonds durables reste 'forte'.



Ces nouveaux fonds vont porter à 11 le nombre total de fonds Calvert disponibles en Europe.





