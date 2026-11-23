** Morgan Stanley relève la recommandation sur la banque d'investissement Lazard LAZ.N de « sous-pondérer » à « surpondérer » et augmente son objectif de cours de 40 à 51 dollars
** La société de courtage estime que LAZ pourrait afficher une croissance de son chiffre d’affaires lié aux services de conseil supérieure aux prévisions en 2027, grâce à une activité de fusions-acquisitions soutenue
** Morgan Stanley indique que LAZ a amorti l’impact à court terme de la perte de chiffre d’affaires liée au départ de certains banquiers, tandis que les nouveaux directeurs généraux établissent des relations et augmentent progressivement leur production
** L’acquisition par LAZ de Campbell Lutyens , un conseiller spécialisé dans les marchés privés, élargit son marché potentiel et crée une nouvelle source de croissance des revenus de conseil — selon la société de courtage
** Le nouvel objectif de cours implique un potentiel de hausse de 43, 3% par rapport au dernier cours de clôture de l’action
** Sur 12 courtiers, cinq attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, six « conserver » et un « vendre »; leur objectif de cours médian s’établit à 42 dollars, selon les données compilées par LSEG
** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, le titre a reculé de 26,7%(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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