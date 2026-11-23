Morgan Stanley relève la recommandation sur Lazard à « surpondérer », tablant sur une forte croissance des revenus liés aux activités de conseil

** Morgan Stanley relève la recommandation sur la banque d'investissement Lazard LAZ.N de « sous-pondérer » à « surpondérer » et augmente son objectif de cours de 40 à 51 dollars

** La société de courtage estime que LAZ pourrait afficher une croissance de son chiffre d’affaires lié aux services de conseil supérieure aux prévisions en 2027, grâce à une activité de fusions-acquisitions soutenue

** Morgan Stanley indique que LAZ a amorti l’impact à court terme de la perte de chiffre d’affaires liée au départ de certains banquiers, tandis que les nouveaux directeurs généraux établissent des relations et augmentent progressivement leur production

** L’acquisition par LAZ de Campbell Lutyens , un conseiller spécialisé dans les marchés privés, élargit son marché potentiel et crée une nouvelle source de croissance des revenus de conseil — selon la société de courtage

** Le nouvel objectif de cours implique un potentiel de hausse de 43, 3% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Sur 12 courtiers, cinq attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, six « conserver » et un « vendre »; leur objectif de cours médian s’établit à 42 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, le titre a reculé de 26,7%