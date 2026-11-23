Lundi, Morgan Stanley a relevé sa recommandation sur les actions des Émirats arabes unis, passant de « pondération neutre » à « surpondérer », rejoignant ainsi J.P. Morgan dans son optimisme vis-à-vis du marché, alors que la croissance tirée par les investissements à Abou Dhabi et le rebond observé à Dubaï améliorent les perspectives malgré les conflits dans la région.

Morgan Stanley a indiqué que l’augmentation des capacités de production énergétique d’Abou Dhabi et son programme pluriannuel de dépenses d’investissement devraient continuer à soutenir l’activité économique, tandis que l’amélioration des tendances démographiques et touristiques laisse entrevoir une reprise à Dubaï.

Cette révision à la hausse intervient alors que les investisseurs évaluent l’impact économique du conflit entre les États-Unis et l’Iran qui a éclaté plus tôt cette année. La fermeture du détroit d’Ormuz, une voie navigable stratégique qui acheminait auparavant près d’un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole brut, a perturbé les livraisons d’énergie et fait grimper les cours du pétrole, suscitant des inquiétudes quant à la croissance des économies du Golfe.

« L’amélioration des conditions et des valorisations peu exigeantes laissent entrevoir un rapport risque/rendement asymétrique, en particulier si nous observons de nouveaux signes d’apaisement au Moyen-Orient », a déclaré Morgan Stanley.

La société de courtage a mis en avant l’amélioration des indicateurs à Dubaï, notamment la croissance démographique, le volume du trafic routier et l’évolution des loyers, comme preuve d’une reprise après les perturbations antérieures.

Au sein de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, Morgan Stanley privilégie les Émirats arabes unis et l’Égypte.

La société de courtage a mis en avant le secteur financier comme secteur de prédilection et a cité Abu Dhabi Commercial Bank ADCB.AD , Abu Dhabi Islamic Bank ADIB.AD et First Abu Dhabi Bank FAB.AD parmi ses expositions bancaires favorites.

Par ailleurs, Morgan Stanley a abaissé la note des actions sud-africaines de « surpondération » à « pondération neutre », invoquant l’incertitude politique, mais a indiqué que la baisse des cours du pétrole et les valorisations attractives empêchaient une révision à la baisse plus importante.

Morgan Stanley a maintenu sa note « surpondération » sur les actions grecques, invoquant la solidité des résultats et des investissements. La semaine dernière, J.P. Morgan a abaissé la note de l’indice boursier MSCI Greece .dMIGR00000PUS de « surpondération » à « neutre » en raison de préoccupations liées aux valorisations.