Lundi, Morgan Stanley a relevé sa recommandation sur les actions des Émirats arabes unis, passant de « pondération neutre » à « surpondérer », rejoignant ainsi J.P. Morgan dans son optimisme vis-à-vis du marché, alors que la croissance tirée par les investissements à Abou Dhabi et le rebond observé à Dubaï améliorent les perspectives malgré les conflits dans la région.
Morgan Stanley a indiqué que l’augmentation des capacités de production énergétique d’Abou Dhabi et son programme pluriannuel de dépenses d’investissement devraient continuer à soutenir l’activité économique, tandis que l’amélioration des tendances démographiques et touristiques laisse entrevoir une reprise à Dubaï.
Cette révision à la hausse intervient alors que les investisseurs évaluent l’impact économique du conflit entre les États-Unis et l’Iran qui a éclaté plus tôt cette année. La fermeture du détroit d’Ormuz, une voie navigable stratégique qui acheminait auparavant près d’un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole brut, a perturbé les livraisons d’énergie et fait grimper les cours du pétrole, suscitant des inquiétudes quant à la croissance des économies du Golfe.
« L’amélioration des conditions et des valorisations peu exigeantes laissent entrevoir un rapport risque/rendement asymétrique, en particulier si nous observons de nouveaux signes d’apaisement au Moyen-Orient », a déclaré Morgan Stanley.
La société de courtage a mis en avant l’amélioration des indicateurs à Dubaï, notamment la croissance démographique, le volume du trafic routier et l’évolution des loyers, comme preuve d’une reprise après les perturbations antérieures.
Au sein de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, Morgan Stanley privilégie les Émirats arabes unis et l’Égypte.
La société de courtage a mis en avant le secteur financier comme secteur de prédilection et a cité Abu Dhabi Commercial Bank ADCB.AD , Abu Dhabi Islamic Bank ADIB.AD et First Abu Dhabi Bank FAB.AD parmi ses expositions bancaires favorites.
Par ailleurs, Morgan Stanley a abaissé la note des actions sud-africaines de « surpondération » à « pondération neutre », invoquant l’incertitude politique, mais a indiqué que la baisse des cours du pétrole et les valorisations attractives empêchaient une révision à la baisse plus importante.
Morgan Stanley a maintenu sa note « surpondération » sur les actions grecques, invoquant la solidité des résultats et des investissements. La semaine dernière, J.P. Morgan a abaissé la note de l’indice boursier MSCI Greece .dMIGR00000PUS de « surpondération » à « neutre » en raison de préoccupations liées aux valorisations.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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