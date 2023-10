Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Morgan Stanley: réalise un BPA de 1,38 $ au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 18/10/2023 à 13:57









(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a annoncé aujourd'hui des revenus nets de 13,3 milliards de dollars pour le troisième trimestre qui a été clôturé le 30 septembre 2023, contre 13,0 milliards de dollars il y a un an.



Le bénéfice net part du groupe financier américain a atteint près de 2,4 milliards de dollars, soit 1,38 dollars par action diluée, contre un bénéfice net de 2,6 milliards de dollars, ou 1,47 $ pour la même période il y a un an.



James P. Gorman, président-directeur général, a déclaré : ' Même si l'environnement du marché est resté mitigé ce trimestre, la société a réalisé des résultats solides avec un ROTCE de 13,5%. La gestion de patrimoine et la gestion des investissements ont généré des revenus et des bénéfices plus élevés d'une année sur l'autre.



' Nous avons finalisé l'intégration d'E*TRADE au cours du trimestre, poursuivant ainsi notre stratégie de création de revenus '.





