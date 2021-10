Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Morgan Stanley : réalise la vente de PPC à GTCR information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 16:58









(CercleFinance.com) - Les fonds d'investissement gérés par Morgan Stanley Capital Partners (MSCP) ont annoncé aujourd'hui la vente de PPC Flexible Packaging à GTCR. Les termes financiers de la transaction n'ont pas été divulgués. Basée à Buffalo Grove, dans l'Illinois, PPC est l'un des principaux fournisseurs d'emballages flexibles opérant sur dix sites de fabrication aux États-Unis. PPC a dirigé la consolidation dans l'industrie de l'emballage flexible, réalisant huit acquisitions depuis l'investissement de MSCP. ' Nous pensons que PPC s'est imposé comme un innovateur unique et à forte croissance dans le secteur ' a déclaré Eric Kanter, directeur général et responsable des produits industriels chez MSCP.

Valeurs associées MORGAN STANLEY NYSE +1.26%