Morgan Stanley: profit en repli, mais meilleur que prévu information fournie par Cercle Finance • 18/07/2023 à 14:18

(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a dévoilé mardi un bénéfice en baisse de 12% au titre du deuxième trimestre, mais supérieur au consensus, résultant notamment d'importantes indemnités de départ liées à des licenciements.



Le bénéfice net part du groupe financier américain a atteint près de 2,2 milliards de dollars, soit 1,24 dollar par action, sur le trimestre clos le 30 juin, à comparer au consensus qui le donnait à 1,15 dollar par action.



Un an auparavant, son bénéfice net part du groupe était ressorti à 2,5 milliards de dollars, soit 1,39 dollar par action.



Le groupe bancaire précise que ses comptes du trimestre passé incorporent des frais de licenciement à hauteur de 308 millions de dollars, essentiellement liés à ses branches 'Institutional Securities' (banque d'investissement, trading actions et pôle obligataire) pour 207 millions de dollars et de gestion de fortune (78 millions).



Ses revenus nets ont augmenté pour s'établir à 13,5 milliards de dollars, contre 13,1 milliards un an plus tôt.



Cité dans un communiqué, James P. Gorman, le PDG du groupe, évoque des résultats 'solides' en dépit d'un environnement de marché jugé 'difficile'.



'Le trimestre a démarré dans un contexte d'incertitude économique et d'activité maussade du côté de nos clients, mais s'est terminé sur une note plus constructive', a-t-il déclaré.



Morgan Stanley souligne que ses divisions de gestion de fortune et de gestion d'investissements ont attiré 100 milliards de dollars d'argent frais au cours du trimestre, ce qui porte à plus de 200 milliards le montant de nouveaux actifs levés depuis le début de l'année.