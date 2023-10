Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Morgan Stanley: Pick va remplacer Gorman en tant que DG information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 12:03









(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a annoncé hier soir que James Gorman allait abandonner comme prévu le poste de directeur général début 2024, date à laquelle il sera remplacé par Ted Pick, l'actuel responsable de sa branche de marchés.



James Gorman, âgé de 65 ans, conservera la présidence du conseil d'administration du groupe bancaire américain, dont il était directeur général depuis 2009.



Depuis son arrivée à la tête de l'établissement, en septembre 2009, le cours de Bourse de Morgan Stanley a plus que doublé.



Ted Pick, 54 ans, dirigeait jusqu'à présent la division 'Institutional Securities', qui inclut les activités de banque d'investissement, de trading et de marchés.



Titulaire d'un MBA de Harvard, il avait rejoint le groupe en 1990, avant de devenir associé en 2002.



James Gorman avait annoncé son intention de quitter le poste de directeur général à l'occasion de la dernière assemblée générale du groupe à un horizon d'un an.





