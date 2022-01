Morgan Stanley ouvre un centre mondial de recherche appliquée pour ses activités de marché à Paris information fournie par AOF • 12/01/2022 à 10:58



(AOF) - Constatant un intérêt croissant de ses clients pour les stratégies quantitatives, Morgan Stanley a décidé d'établir un nouveau centre mondial de recherche appliquée pour ses activités de marché à Paris. Il soutiendra sa stratégie de croissance pour la banque de financement et d’investissement à la fois dans la région EMEA (Europe Moyen Orient et Afrique) et au-delà.



" Nous sommes très heureux d'inaugurer ce nouveau centre à Paris, où il sera ancré dans l'immense réservoir de talents en mathématiques et en sciences quantitatives présent sur le marché français. Nous nous attendons à ce que le Centre se développe de manière significative dans les années à venir, en attirant des talents exceptionnels et en offrant des opportunités de relocalisation au sein même de Morgan Stanley " a souligné la banque américaine.





AOF - EN SAVOIR PLUS

De nombreux défis pour les banques européennes

Le modèle européen de la banque de détail est particulièrement mis à mal face à l'essor du digital. Certaines se retirent de cette activité, comme c'est le cas d'HSBC. A cela s'ajoute une progression des risques. Ainsi, d'après la BCE, la forte activité des grandes banques sur le marché des opérations à effet de levier et les marchés des produits dérivés liés aux actions les exposent à une prise de risque excessive.

Quant aux banques françaises, depuis la crise sanitaire, elles sont exposées de façon croissante au risque cyber suite à la nécessité de basculer massivement et rapidement des activités financières vers le télétravail et la prestation de services à distance.