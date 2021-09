Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Morgan Stanley : note de lourdeur suite à une dégradation information fournie par Cercle Finance • 28/09/2021 à 17:01









(CercleFinance.com) - Le titre Morgan Stanley s'inscrit en baisse mardi à Wall Street, victime d'une dégradation de recommandation de la part des analystes de Berenberg. A 10h40 (heure de New York), l'action de la firme américaine cède 1,2%, quand l'indice S&P 500 perd de son côté 1,4%. Dans une note diffusée dans la matinée, le broker allemand indique être passé d'une recommandation 'achat' à un conseil 'conserver' sur le titre, qu'il estime bien valorisé à ses niveaux actuels. 'Lors de notre relèvement sur Morgan Stanley datant d'avril 2021, nous avions fait valoir que le titre disposait encore d'un potentiel de revalorisation du fait de la part croissante des activités de gestion de fortune et de gestion d'actifs dans les résultats et que les redistributions de capital pourraient dépasser les attentes', rappelle-t-il. 'Depuis lors, Morgan Stanley a doublé le montant de son dividende et de ses rachats d'actions et l'action s'est revalorisée pour désormais se traiter à 14 fois ses bénéfices attendus pour 2022', souligne Berenberg. Malgré sa plus grande prudence, l'intermédiaire relève son objectif de cours de 91 à 95 dollars.

Valeurs associées MORGAN STANLEY NYSE -2.47%