Morgan Stanley nomme un Responsable des Opérations pour la France information fournie par AOF • 04/01/2022 à 14:18



(AOF) - Morgan Stanley renforce son équipe de Direction en France et annonce la nomination de Jean-François Mazaud en qualité de Chief Operating Officer (Responsable des Opérations). Dans sa nouvelle fonction, il sera en charge de soutenir le développement et l'accélération de la croissance de toutes les activités de la banque américaine en France, sous la responsabilité directe d'Emmanuel Goldstein, Patron de Pays et Directeur Général de Morgan Stanley en France.



Titulaire d'un Mastère d'Ingénierie Financière de l'École Supérieure de Management de Lyon et diplômé de l'ESC Bordeaux, Jean-François Mazaud, 54 ans, rejoint Morgan Stanley après avoir exercé à la Société Générale pendant près de trente ans.



Il avait récemment été nommé Responsable de la Transformation du Groupe. Précédemment, il a occupé différents postes à responsabilité, notamment Directeur de Société Générale Private Banking, Superviseur de Lyxor en tant que responsable de la Business Unit Gestion d'Actifs et Banque Privée, Directeur Adjoint de la division Global Finance de Société Générale Corporate & Investment Banking, et Directeur de l'Origination des Produits de Dette au plan mondial.





