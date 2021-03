MORGAN STANLEY nomme un Directeur général pour la France

(AOF) - Morgan Stanley a annoncé la nomination d'Emmanuel Goldstein comme directeur général de Morgan Stanley France, avec effet immédiat. Il a commencé sa carrière professionnelle comme Commissaire du Gouvernement au Tribunal administratif à s'occuper de droit de la responsabilité hospitalière ou de droit des étrangers.

En 2001, il rejoint Morgan Stanley à Londres. Sur les 20 ans, Il en a passé 10 ans à Paris et 10 à Londres.

En 2005, il est nommé Executive Director puis Managing Director en 2007.

De 1996 à 2017, Emmanuel Goldstein a également été maître de conférences et professeur à l'Institut d'études politiques de Paris (Sciences Po Paris). Il était membre du conseil de direction de l'établissement de 2000 à 2013.

Parmi ses missions les plus significatives, il conseille Air-France-KLM, CMA-CGM, SNCF, l'introduction en bourse d'EDF ou encore d'ADP, la création du Fonds stratégique d'investissement et divers sociétés internationales du transport et des infrastructures.

Réductions d'effectifs en cascade

Aux Etats-Unis et en Europe, les banques d'investissement avaient mis en pause leurs plans de réduction d'effectifs. Toutefois, face à un envol du coût des impayés, ces établissements vont devoir réduire leurs effectifs. Même si, sur l'année 2020, certains analystes estiment que les revenus des douze grandes banques d'investissement mondiales devraient bondir de 25% à plus de 188 milliards de dollars. S & P Global Ratings considère que 2021 pourrait s'avérer encore plus dure que 2009.

Les banques européennes sont les plus actives en matière de réduction d'effectifs. Au troisième trimestre, les effectifs de « front office » ont diminué de 5% en Europe. Les métiers actions ont été les plus touchés.

Commerzbank, qui a affiché des pertes de 162 millions d'euros entre janvier et septembre suite à des provisions pour faire face à la crise et à des charges de restructuration, pourrait supprimer environ 10.000 postes. C'est presque autant que sa rivale, Deutsche Bank, qui va ramener ses effectifs de 87.000 à 74.000 emplois d'ici à 2022.