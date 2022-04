Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Morgan Stanley: le premier trimestre meilleur que prévu information fournie par Cercle Finance • 14/04/2022 à 14:18









(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a annoncé jeudi un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, dû notamment à la bonne résistance de son activité de gestion de fortune.



Le bénéfice net part du groupe de l'établissement bancaire new-yorkais a atteint 3,7 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, soit 2,02 dollars par action, contre 4,1 milliards (ou 2,19 dollars par titre) un auparavant, battant le consensus de 1,71 dollar.



A 14,8 milliards de dollars, son produit net bancaire s'inscrit en baisse d'une année sur l'autre, mais constitue encore la deuxième meilleure performance de l'histoire du groupe après les 15,7 milliards enregistrés au premier trimestre de l'exercice 2021.



Le revenu de la gestion de fortune, sa deuxième activité la plus importante, est resté quasiment stable, à 5,9 milliards de dollars, grâce notamment à l'arrivée de 142 milliards de dollars de nouveaux actifs nets sous gestion, donnant une marge bénéficiaire avant impôts de 26,5%.



Suite à cette publication, l'action gagnait près de 2% avant l'ouverture de Wall Street.





