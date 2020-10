Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Morgan Stanley : l'acquisition d'E*TRADE est bouclée Cercle Finance • 02/10/2020 à 16:28









(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a annoncé vendredi avoir bouclé l'acquisition d'E*TRADE, les actionnaires du courtier en ligne américain ayant reçu 1,0432 action Morgan Stanley pour chacune de leurs actions détenues. La banque d'affaires new-yorkaise explique que le rachat du spécialiste du trading va lui permettre de renforcer son activité de gestion de fortune, qui chapeaute aujourd'hui quelque 3.300 milliards de dollars d'actifs. Dans le cadre de l'opération, Shelley Leibowitz, l'une des administratrices indépendantes d'E*TRADE, a rejoint aujourd'hui le conseil d'administration de Morgan Stanley.

