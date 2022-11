Morgan Stanley Investment Management étoffe son offre ESG en Europe

(AOF) - Morgan Stanley Investment Management et Calvert Research and Management (Calvert), une filiale de Morgan Stanley, ont annoncé le lancement de deux nouveaux fonds : le fonds actions MS INVF Calvert Sustainable Climate Transition Fund et le fonds obligataire MS INVF Calvert Sustainable Global Green Bond Fund. Ces deux fonds répondent aux critères de l'article 9 du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) et portent à huit le nombre total de fonds Calvert disponibles en Europe.

Ces stratégies s'appuient sur une recherche fondamentale propriétaire, une analyse des données ESG pouvant avoir un impact financier matériel et un engagement direct auprès des entreprises.

" Combiner les capacités d'investissement et de distribution de Calvert et de Morgan Stanley Investment Management nous a permis de développer une gamme de fonds à destination des investisseurs européens qui se concentrent sur la transition énergétique et le changement climatique. Grâce à la compréhension approfondie de Calvert en matière d'analyse ESG et à l'étendue de notre réseau de distribution par le biais de Morgan Stanley, nous pensons être en mesure de fournir à nos clients les solutions d'investissement responsable les plus innovantes qui soient", a déclaré John Streur, Président-Directeur général de Calvert.