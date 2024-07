Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Morgan Stanley: investit dans la fintech britannique Sokin information fournie par Cercle Finance • 25/07/2024 à 16:45









(CercleFinance.com) - Les fonds d'investissement de Morgan Stanley Expansion Capital ont acquis une participation dans la fintech britannique Sokin, accélérant ainsi sa croissance et son expansion mondiale.



La transaction inclut également des investissements de figures importantes telles que Gary Marino et Mark Britto de PayPal, ainsi qu'Aurum Partners.



Fondée en 2019, Sokin vise à simplifier les paiements internationaux en permettant aux entreprises de transférer, détenir et échanger plus de 100 devises via une plateforme unique.



Actuellement, Sokin traite plus de 2,5 milliards de dollars par an et soutient divers secteurs, y compris la logistique et les clubs de football de la Premier League.



Sokin continuera à fonctionner de manière indépendante sous la direction de son dirigeant actuel, Vroon Modgill.





