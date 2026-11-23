Comme prévu, Morgan Stanley Investment Management (MSIM) lance à son tour sa plateforme de fonds négociés en Bourse (ETF) actifs en Europe .

Pour ses débuts sur le Vieux continent, la société de gestion américaine a choisi de commercialiser trois ETF actions sur des thématiques structurelles de long terme : la diffusion de l’IA et de la technologie, l’avenir de l’énergie et l’évolution vers un monde multipolaire (Morgan Stanley AI & Tech Diffusion Ucits ETF, Morgan Stanley Future of Energy Ucits ETF, Morgan Stanley Multipolar World Ucits ETF).

Un quatrième ETF sur les actions européennes (Morgan Stanley Europe Top Picks Ucits ETF) complète la gamme. Ces ETF au format Ucits sont domiciliés en Irlande et cotés depuis le 17 novembre sur SIX Swiss Exchange, Deutsche Börse et Borsa Italiana. Ils seront également cotés à partir du 18 novembre sur le London Stock Exchange.

Ce lancement marque l’extension de l’activité ETF de MSIM à l’Europe. La société de gestion américaine dispose déjà d’une activité ETF aux Etats-Unis depuis 2023 . Elle totalisait plus de 18,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion répartis dans 21 produits au 31 octobre 2026. La gamme couvre des stratégies actives et systématiques.

« L’Europe constitue la prochaine étape, importante et naturelle, du développement de notre activité ETF mondiale », assure Ally Wallace, Global Head of ETFs chez Morgan Stanley Investment Management.

Les quatre ETF UCITS domiciliés en Irlande sont enregistrés à la commercialisation en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en France, en Grèce, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Suède et en Suisse.

Laurence Marchal