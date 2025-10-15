Morgan Stanley : hausse du chiffre d'affaires et du bénéfice par action au troisième trimestre

15 octobre - ** Les actions de Morgan Stanley MS.N ont augmenté de 0,8% mardi avant la publication du rapport du troisième trimestre, attendu avant la cloche mercredi; en comparaison, l'indice financier S&P 500 .SPSY a augmenté de 1,5% sur la journée

** Wall Street prévoit que MS publiera un bénéfice par action ajusté de 2,10 $ au troisième trimestre, contre 1,88 $ au trimestre précédent, sur un chiffre d'affaires de 16,698 milliards de dollars, contre 15,383 milliards de dollars un an plus tôt, selon LSEG

** Au cours des 8 derniers trimestres, le BPA a dépassé les attentes 7 fois, et le chiffre d'affaires a atteint ou dépassé les attentes à chaque fois

** Les revenus nets d'intérêts devraient augmenter à 2,27 milliards de dollars, contre 2,196 milliards de dollars l'année précédente ** Les résultats de MS suivront ceux de ses principaux rivaux qui ont battu les attentes mardi grâce à la vigueur de leurs transactions, mais dont les dirigeants ont averti que les prix des actifs pourraient être élevés de manière insoutenable

** L'action s'est échangée à 156,33 $ contre une prévision médiane de 164,50 $, selon LSEG, qui indique 25 notes d'analystes: 3 " achat fort ", 6 " achat " et 16 " maintien "

** Les actions MS ont augmenté d'environ 24% depuis le début de l'année, contre un gain de près de 11% pour l'indice financier SPSY