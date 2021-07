Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Morgan Stanley : hausse de 10% du bénéfice net trimestriel Cercle Finance • 15/07/2021 à 13:58









(CercleFinance.com) - Morgan Stanley publie un bénéfice net en progression de 10% à 3,51 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre 2021, soit un BPA de 1,85 dollar, un BPA au-dessus de l'estimation moyenne des analystes. Ses revenus ont augmenté de 8% à près de 14,8 milliards, la baisse dans la division 'institutional securities' (banque d'investissement et opérations de marché), ayant été compensée par des croissances en gestion de fortune et en gestion d'investissement. La banque d'affaires new-yorkaise rappelle néanmoins que la comparaison par rapport à la même période en 2020 est affectée par les acquisitions d'E*TRADE en gestion de fortune et Eaton Vance en gestion d'investissement.

Valeurs associées MORGAN STANLEY NYSE 0.00%