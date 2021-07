Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Morgan Stanley : finalise l'investissement dans CSS Cercle Finance • 08/07/2021 à 16:26









(CercleFinance.com) - Morgan Stanley Private Credit et Onex Falcon ont récemment annoncé la finalisation de leur investissement dans CSS, un fournisseur mondial de services technologiques et d'expérience client. ' Cette transaction permettra à CSS de poursuivre sa croissance organique à la pointe du secteur et d'étendre ses capacités et son empreinte géographique par le biais d'alternatives stratégiques ' indique le groupe. Bill Gassman, directeur exécutif de Morgan Stanley Private Credit, a déclaré : ' Avec l'annonce récente de la nomination de Sunil Mittal comme nouveau DG, CSS est bien positionnée pour poursuivre sa forte dynamique dans l'avenir.'

Valeurs associées MORGAN STANLEY NYSE -2.80%