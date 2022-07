Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Morgan Stanley: extension du partenariat avec iCapital information fournie par Cercle Finance • 18/07/2022 à 11:41









(CercleFinance.com) - Morgan Stanley a annoncé lundi une extension de son partenariat avec la fintech iCapital, en vue de permettre aux gestionnaires de patrimoine d'accéder à une série de fonds de marchés privés.



Aux termes de l'accord, Morgan Stanley Investment Management (MSIM) - la branche de gestion d'actifs de la banque américaine - a noué avec iCapital un accord prévoyant de mettre à disposition de davantage de banques et de gestionnaires de patrimoine les fonds de marchés gérés par MSIM.



La plateforme technologique d'iCapital, créée en 2013, a permis d'abaisser les barrières historiques auxquelles les gestionnaires de patrimoine et leurs clients étaient confrontés lorsqu'ils cherchaient à investir dans la sphère non cotée.



La place de marché mise au point par iCapital propose en effet l'automatisation de nombreuses tâches, allant de la souscription à l'administration.



Pour mémoire, Morgan Stanley est un partenaire stratégique de longue date d'iCapital, puisque sa branche de gestion de fortune, Morgan Stanley Wealth Management, bénéficiait déjà des services de fonds nourriciers d'investissement alternatif proposés par la fintech.





Valeurs associées MORGAN STANLEY NYSE +3.73%